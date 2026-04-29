Yunanistan'dan Fransa itirafı! Türkiye gerekli cevabı Ege'den verdi: Adalarımız için büyük risk

Türkiye'nin bölgesel güvenlik vizyonu ve uluslararası askeri iş birliği kapasitesini ortaya koyan EFES-2026 Birleşik Müşterek Harekât Tatbikatı tüm hızıyla sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) planlama, koordinasyon ve müşterek harekat kabiliyetlerini en üst düzeyde sergilediği tatbikat, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerle geliştirilen askeri işbirliklerinin de somut bir göstergesi niteliği taşıyor. Ege Ordusu Komutanlığı koordinatörlüğünde, tatbikatın 11-17 Nisan arasında gerçekleştirilen bilgisayar destekli komuta yeri safhası kapsamında seçkin gözlemci günü faaliyetleri İstanbul ve İzmir'de yapıldı.

Tatbikatın en kritik evresi olan "Fiilî Safha", 20 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecek. TSK'nın modern savaş ortamına uyum yeteneği ve yüksek teknoloji kullanım etkinliğinin test edileceği bu aşamada, çok sayıda dost ve müttefik ülke unsuru da sahada yer alacak.

Tatbikatı yakından takip eden Yunan basını, EFES-2026'nın Türk Silahlı Kuvvetlerinin birleşik savaş yaklaşımına dair operasyonel anlayışını yansıtan, en kapsamlı askeri tatbikatlarından biri olduğunu dile getirdi.

TATBİKAT YUNAN'I ENDİŞELENDİRDİ

Pentapostagma haber sitesi, tatbikat sırasında Türk Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'nin birbirleriyle işbirliği yaparak, kara kuvvetlerine amfibi ve hava indirme operasyonları yürütmelerinde topçu, taarruz helikopterleri ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı olarak koordineli ateş desteği sağladığını bildirdi.

Gerçek mühimmatla yapılan atışların, katılımcıların yüksek yoğunluklu muharebe durumlarını simüle etmelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçek dünyaya olabildiğince yakın koşullara ne kadar hazır olduğunu test etmelerine olanak tanıdığı ifade edildi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ İÇİN STRATEJİK BİR SERGİ

Tatbikatın ayrıca, uluslararası gözlemciler için Türk savunma sanayi ürünlerinin stratejik bir sergisi olarak da işlev gördüğü vurgulandı.

Bu nedenle tatbikat alanında kurulan alanda, yabancı heyetlerin yerel üreticilerle temasa geçerek ürünler hakkında daha fazla bilgi edindiği aktarıldı.

EFES-2026 tatbikatının fiili aşamasına katılacak Azerbaycan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Romanya ve Suriye'den askeri personelin İzmir'e geldiği ifade edilen haberde, son olarak, Libya'nın batı ve doğusundan askeri birliklerin EFES-2026 tatbikatına katılmak üzere Türkiye'ye geldiği aktarıldı.

YUNANİSTAN: EGE ADALARI İÇİN BÜYÜK RİSK

Haberde, EFES'in gerçek hedeflerinin, Ege'deki Yunan adaları için büyük risk anlamına geldiği, çeşitli ordu birimleri arasında koordinasyonu artırarak olası bir saldırıda yüksek başarı oranına sahip olunması olduğu dile getirildi.

Ayrıca Türkiye'nin komşu ülkelere yaptığı bu davetle yeni silah sistemlerini ve yeteneklerini sergilemeyi planladığı ve bu ülkelerle satış sözleşmeleri imzalamak istediği vurgulandı.

Son olarak, Türkiye'nin EFES aracılığıyla uluslararası topluma ve Yunanistan'a Ege'deki hedeflerine olan bağlılıklarını göstermeye çalıştığı aktarıldı.

"YUNANİSTAN İÇİN ÖZELLİKLE BU YIL ÖNEMLİ" VURGUSU

Haberde, EFES-2026'nın Yunanistan için özellikle ilgi çekici olduğu ifade edilirken, bunun sebebinin tatbikatın Yunanistan-Fransa genişletilmiş savunma anlaşmasının imzalanmasından birkaç gün sonra gerçekleşmesinden kaynaklı olduğu vurgulandı. Bu yakınlaşmaya Türkiye'nin askeri güç gösterisi ile karşılık verdiğinin altı çizilen haberde, Yunan ordusunun azami teyakkuz halinde olması gerektiği belirtildi.