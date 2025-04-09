Yerapetritis, Delphi Ekonomi Forumu kapsamında To Vima'ya verdiği röportajda, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Türkiye ile ikili ilişkilerdeki yakınlaşma sürecinin, güven artırıcı tedbirler, pozitif gündem ve diğer diyalog kanalları çerçevesinde sorunsuz ilerlediğini belirten Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, bu yakınlaşmanın son 2 yılda çok verimli sonuçlar verdiğini ifade etti.

Yerapetritis, Türkiye ile ikili ilişkiler için "Gerginlik yaratabilecek çok farklı konu üst üste geldiği için soğukkanlılığın ve karşılıklı anlayışın korunması önemli. Bizim arzumuz birlikte ilerleyebilmek için ortak alanlar bulabilmektir. Biliyorsunuz, coğrafyaya mahkumuz ve 2 yıldır coğrafyayı köprüye dönüştürmek için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs meselesindeki müzakerelere ilişkin hareketlilik nedeniyle memnun ve iyimser olduğunu belirten Yerapetritis, "Uluslararası konjonktür ayrılıkları değil birleşmeleri gerektiriyor." diye konuştu.

Yerapetritis, Türkiye ile Yunanistan arasında bu yıl Türkiye'de yapılması planlanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısında herhangi bir sorun nedeniyle erteleme olmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in programına göre ilgili tarihin şekilleneceğini kaydetti.

Öte yandan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında yapılması planlanan elektrik bağlantısının, bir bölümü Avrupa Birliği'nden (AB) finanse edilen bir program olduğunu belirten Yerapetritis, "Yunanistan ve Kıbrıs'ın arzusu ilgili araştırmanın normal şekilde sürmesi ve elektrik kablo hattının döşenmesi yönünde. Zaten, yüzeydeki kabloların döşenmesi uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınmaktadır ve herhangi bir izne tabi değildir. Benim hissim ve beklentim projenin normal bir şekilde devam edeceği şeklinde." dedi.

Yerapetritis, Yunanistan'ın AB'ye karşı sorumlulukları çerçevesinde deniz saha planlamasını da yapması gerektiğini kaydederek, bu çalışmanın da yakın bir zamanda yapılacağını ifade etti.