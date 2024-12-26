İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2024 Perşembe / 25 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1646
  • EURO
    36,7305
  • ALTIN
    2979.02
  • BIST100
    9949.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan'dan gerilimi artıracak adım! Fransa, ABD ve İsrail'in kapısını çaldılar: Türkiye sınırına konuşlandırılacak
Dünya

Yunanistan'dan gerilimi artıracak adım! Fransa, ABD ve İsrail'in kapısını çaldılar: Türkiye sınırına konuşlandırılacak

Yunan basınında yer alan habere göre, hükümet, 2030 yılına kadar tamamlanması hedeflenen yeni askeri girişimlerle ulusal savunmayı güçlendirmeyi ve askeri konut sıkıntısını gidermeyi amaçlıyor. Öte yandan medyada yer alan haberlerde, Atina yönetiminin, füzeler ve diğer kritik askeri ekipmanlar için Fransa, İsrail, İngiltere ve ABD'den yapılacak alımlarla, hava savunma sisteminin inşasını 2026 yazına kadar tamamlamayı hedeflediği bildirildi. Söz konusu haberde, stratejik açıdan kritik bölgelerden başlayarak hava savunma sistemlerinin kurulumunun gerçekleştirileceği ve bu noktalar arasında Türkiye sınırına yakın Batı Trakya'nın doğusu ve Ege Denizi'nin doğusundaki adaların yer aldığı belirtildi.

Star Gazetesi26 Aralık 2024 Perşembe 22:21 - Güncelleme:
Yunanistan'dan gerilimi artıracak adım! Fransa, ABD ve İsrail'in kapısını çaldılar: Türkiye sınırına konuşlandırılacak
ABONE OL

Ulusal savunmayı güçlendirmeyi hedefleyen Yunan hükümeti, 2026 sonbaharında faaliyete geçmesi beklenen bir uçaksavar ve drone savar savunma sistemi için kolları sıvadı. Ayrıca ada ve sınır bölgelerinde 4 bin ila 5 bin konut biriminin inşasını da içeren Yunan Silahlı Kuvvetleri için daha geniş kapsamlı modernizasyon çabalarının sürdüğü ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN HIZINI SATIN ALIMLARLA YAKALAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Türkiye'nin savunma sanayisinde hızlı ilerleyişine ayak uydurmaya çalışan Yunanistan, son dönemde ABD yapımı insansız hava araçlarına (İHA) onay verdi ve İsrail'in Demir Kubbe'sine benzer gelişmiş füze savunma sistemleri edinme yönünde bazı adımlar attı.

Yunan basınında yer alan habere göre, Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, Genelkurmay Başkanı General Dimitrios Houpis ile birlikte Başbakan Kiriakos Miçotakis'e savunma sanayi alanında brifing verdiği belirtildi.

Toplantıda, hava savunma sisteminin geliştirilmesi yoluyla Yunanistan'ın savunma yeteneklerinin artırılması üzerinde duruldu.

3 AŞAMALI PLAN HAZIRLANDI

Medyada yer alan haberde, Yunan hükümetinin hava savunma projesi için üç aşamalı bir plan hazırladığı, ilk aşamada yeni bir Hizmetler Arası Hava Savunma Komutanlığının kurulması da dahil olmak üzere ülkenin silahlı kuvvetlerinin yeniden yapılandırılacağı ifade edildi.

FRANSA, İSRAİL, İNGİLTERE VE ABD'YE KOŞTULAR

İkinci aşamada Yunan ordusunun, aralarında Fransa, İsrail, İngiltere ve ABD'nin de bulunduğu uluslararası savunma yüklenicilerinin tekliflerini değerlendireceği, bu tekliflerin ise hava savunma sistemleri, füze sistemleri, radarlar, sensörler ve diğer teknolojiler gibi çeşitli bileşenleri kapsayacağı vurgulandı.

SINIRA KONUŞLANDIRILACAK

Üçüncü ve son aşamada ise stratejik açıdan kritik bölgelerden başlayarak hava savunma sistemlerinin kurulumu gerçekleştirilecek. Haberde, bu noktalar arasında Yunanistan-Türkiye sınırına yakın Batı Trakya'nın doğusu ve Ege Denizi'ndeki adaların yer aldığı ifade edildi. Yunanistan'ın kritik altyapısının etrafındaki diğer önemli lokasyonlara da öncelik verileceği belirtilen haberde ayrıca sistemin 2026 yazında tam olarak faaliyete geçmesinin planlandığı vurgulandı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde ortaya koyduğu atılıma ayak uydurmaya çalışan Atina yönetimi, ABD, Fransa ve İsrail gibi ülkelerden silah temin ederek savunmasını güçlendirmeye çalışıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.