Ulusal savunmayı güçlendirmeyi hedefleyen Yunan hükümeti, 2026 sonbaharında faaliyete geçmesi beklenen bir uçaksavar ve drone savar savunma sistemi için kolları sıvadı. Ayrıca ada ve sınır bölgelerinde 4 bin ila 5 bin konut biriminin inşasını da içeren Yunan Silahlı Kuvvetleri için daha geniş kapsamlı modernizasyon çabalarının sürdüğü ifade edildi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde hızlı ilerleyişine ayak uydurmaya çalışan Yunanistan, son dönemde ABD yapımı insansız hava araçlarına (İHA) onay verdi ve İsrail'in Demir Kubbe'sine benzer gelişmiş füze savunma sistemleri edinme yönünde bazı adımlar attı.

Yunan basınında yer alan habere göre, Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, Genelkurmay Başkanı General Dimitrios Houpis ile birlikte Başbakan Kiriakos Miçotakis'e savunma sanayi alanında brifing verdiği belirtildi.

Toplantıda, hava savunma sisteminin geliştirilmesi yoluyla Yunanistan'ın savunma yeteneklerinin artırılması üzerinde duruldu.

Medyada yer alan haberde, Yunan hükümetinin hava savunma projesi için üç aşamalı bir plan hazırladığı, ilk aşamada yeni bir Hizmetler Arası Hava Savunma Komutanlığının kurulması da dahil olmak üzere ülkenin silahlı kuvvetlerinin yeniden yapılandırılacağı ifade edildi.

İkinci aşamada Yunan ordusunun, aralarında Fransa, İsrail, İngiltere ve ABD'nin de bulunduğu uluslararası savunma yüklenicilerinin tekliflerini değerlendireceği, bu tekliflerin ise hava savunma sistemleri, füze sistemleri, radarlar, sensörler ve diğer teknolojiler gibi çeşitli bileşenleri kapsayacağı vurgulandı.

Üçüncü ve son aşamada ise stratejik açıdan kritik bölgelerden başlayarak hava savunma sistemlerinin kurulumu gerçekleştirilecek. Haberde, bu noktalar arasında Yunanistan-Türkiye sınırına yakın Batı Trakya'nın doğusu ve Ege Denizi'ndeki adaların yer aldığı ifade edildi. Yunanistan'ın kritik altyapısının etrafındaki diğer önemli lokasyonlara da öncelik verileceği belirtilen haberde ayrıca sistemin 2026 yazında tam olarak faaliyete geçmesinin planlandığı vurgulandı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde ortaya koyduğu atılıma ayak uydurmaya çalışan Atina yönetimi, ABD, Fransa ve İsrail gibi ülkelerden silah temin ederek savunmasını güçlendirmeye çalışıyor.