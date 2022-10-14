İSTANBUL 18°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2022 Cuma / 19 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5905
  • EURO
    18,0939
  • ALTIN
    982.511
  • BIST100
    3626.96
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan'dan insanlık dışı karar! 40 milyon avro alacaklar
Dünya

Yunanistan'dan insanlık dışı karar! 40 milyon avro alacaklar

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik insanlık dışı kararlarına bir yenisi daha eklendi. Yunanistan'ın, İsviçre'nin Avrupa Birliği'nin (AB) seçilmiş üyelerine katkı uygulaması kapsamında göçmen kriziyle mücadelede kullanılmak üzere 40 milyon avro maddi destek alacağı bildirildi.

AA14 Ekim 2022 Cuma 19:47 - Güncelleme:
Yunanistan'dan insanlık dışı karar! 40 milyon avro alacaklar
ABONE OL

Yunanistan, Göç ve İltica Bakanlığından yapılan duyuruda, Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in, Lüksemburg'da İsviçre Adalet ve Polis Bakanı Karin Keller-Sutter ile görüştüğü belirtildi. Görüşmede, Yunanistan'ın göç sorununda desteklenmesi için ikili çerçeve anlaşması imzalandığı kaydedildi.

40 MİLYON AVROLUK MADDİ DESTEK ALACAKLAR

Açıklamada, "İsviçre Federasyonu'nun AB'nin seçilmiş ülkelerine katkı uygulaması çerçevesinde Yunanistan, göç kriziyle mücadeleye ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 40 milyon avroluk maddi destek alacaktır." ifadesi yer aldı.

Anlaşma temelinde, göçmen misafirhanelerinin ve iltica hizmetlerinin iyileştirilmesi, göçmenlerin geldikleri ülkeye kendi rızaları ile dönmelerinin desteklenmesi ve resmen tanınmış mültecilerin entegrasyonlarının sağlanması öngörülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.