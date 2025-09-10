Komşu ülke Yunanistan basını, Girit Adası'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY), oradan da İsrail'e uzanacak deniz altı kablolu elektrik bağlantısı (Great Sea Interconnector - GSI) hakkında Atina yönetimini sert bir dille eleştirdi. Elektrik bağlantı planı GSI konusunda haber yayınlayan Yunan basını, "Yunanistan-Kıbrıs Elektrik Bağlantısı – Kablo kısa devre yaptı, Ankara seviniyor" başlıklı haber yayımladı.

PROJE ÇIKMAZA GİRDİ

GSI projesi hakkında GKRY'e yüklenen Yunan basını, söz konusu projenin çıkmaza girdiğini itiraf etti. Yunanistan ile GKRY'i enerjik bir şekilde birbirine bağlamayı amaçlayan projenin iki bölge için bir çatlak ve gergin bir atmosfer oluşturduğu aktarıldı.

GKRY ile Atina'nın uyumlu bir şekilde birleşmesinin hayati öneme sahip olduğunu yazan komşu ülke basını işbirliğinin zorlaştığını ifade etti. GKRY'nin hem Yunanistan hem de Brüksel'in baskısı altına olduğunu belirten Yunan basını haberinde "Atina, üç bakanın (hükümet Başkan Yardımcısı Kostis Hatzidakis, Enerji Bakanı Stavros Papastavrou ve hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis) yaptığı açıklamalarla Kıbrıs hükümetine ve Nikos Christodoulides'e, belirsiz atmosferi temizlemeleri ve Lefkoşa'nın projeye devam etmek isteyip istemediğine dair kesin bir yanıt vermeleri çağrısında bulundu." ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'NİN İSTEDİĞİ OLACAK" ENDİŞESİ

GKRY'nin taahhüt ve yükümlülüklerin henüz yerine getirilmediğini belirtilen haberde, bu gelişmelerin Türkiye'nin avantajına olduğu aktarıldı. GKRY'nin elini taşın altına koymasın gerektiğini yazan Yunan basını, "Kısmen Lefkoşa'nın da sorumlu olduğu mevcut sorun, Türkiye'nin istediği sonucu, yani projenin iptalini sağlayacaktır ve bu da Türkiye'nin herhangi bir maliyet üstlenmesine yol açmayacaktır." dedi.

Projenin askıda olduğuna değinen komşu ülke basını, GSI üzerindeki çalışmaların bu alanda örtüşen Yunanistan-Mısır kısmi MEB sınırlandırma anlaşması ile Türkiye-Libya Muhtırası'nın dayanıklılığının en önemli ve kritik sınavını teşkil ettiğini yazdı.

DİĞER PROJELERİ DE ETKİLEYECEK

Bu sorunun çözülmemesinin sadece GSI üzerinde değil, aynı zamanda bölgede gelecekteki projeler üzerinde de gölge düşürmeye devam edeceği ifade edildi.

Projenin 13 aydır askıda olduğuna dikkat çeken Atina basını, Giorgos Gerapetritis'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile temasla kuruduğunu hatırlattı.

560 kiloluk dev sistem korkuttu: Türkiye'nin eli güçleniyor

Silah anlaşması askıda kaldı

ALTAY ve Çelik Kubbe komşuda manşet oldu: Yeni bir dönemin simgesi