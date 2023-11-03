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Dünya

Yunanistan'dan kalkan''Barış Gemisi'' Gazze yolunda

Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan, önce İstanbul'a, sonra da Mısır'a gidecek olan 'Barış Gemisi' Filistin halkı için destek mesajı verecek. Pire Limanında toplanan aktivistler ve Barış Gemisi yolcuları, üzerinde 'Filistin'de öldürmelere son verin' pankartı asılı geminin önünde Filistin'e destek sloganları attı.

AA3 Kasım 2023 Cuma 18:08 - Güncelleme:
Yunanistan'dan kalkan''Barış Gemisi'' Gazze yolunda
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Dünya turu yapan 77 bin tonluk, 1800 yolcu kapasiteli gemi, bu akşam Pire Limanı'ndan ayrılarak sonraki durağı olan İstanbul'a, ardından da Mısır'ın Süveyş kanalı yakınlarındaki Port Said kentine gidecek.

Mısır'a kadar Filistin'e destek mesajı yazılı olan pankart da geminin dış kısmında asılı olacak.

Barış Gemisi önünde basın açıklaması yapan yolcular, koşulsuz ateşkesin ilan edilip Filistin'deki çatışmanın sona erdirilmesini istedi.

İsrail'in Filistin'e saldırılarının "soykırım" olarak tanımlandığı basın açıklamasında "Hastaneler, okullar ve konutlar da dahil olmak üzere Gazze'nin bombalanması, su, gıda, yakıt ve insani yardım temininde kısıtlama uygulanması uluslararası insan haklarının net bir şekilde ihlalidir." ifadelerini kullandı.

AA muhabirine konuşan Barış Gemisi Uluslararası Koordinatörü Karen Hallows "Hamas'ın yaptıklarını kınıyor, rehinelerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Öte yandan, Gazze'ye yapılan saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylememiz gerek. Hastaneler, okullar, konutlar... Gazze halkı günlerdir bombalanıyor." dedi.

Barış Gemisi'nin farkındalık artırmak, mesaj iletmek için bir araç olduğunu belirten Hallows, "Koşulsuz bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Barış Gemisi'nde biz tek çözümün herkes için adalet sağlanması, işgalin sona erdirilmesi, saldırıların durdurulması ve diyaloğa geri dönülmesi olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Barış Gemisi yolcularından Singapurlu Şi Li ise "Süveyş kanalından da geçeceğiz, Mısır'a çok yakın. Barış talep ettiğimizi bilmemiz bizim çok önemli. Barış Gemisi barışa teşvik ediyor. Bence çok önemli. Öldürmeyi bırakın. Biz herkesin barış içinde birlikte yaşamasını istiyoruz." dedi.

Japonya merkezli bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK) inisiyatifi olan Barış Gemisi, barışı teşvik etmek üzere eğitim gezileri düzenliyor.

Filistin, İsrail ve Gazze'ye 1990'dan beri seferler düzenleyen Barış Gemisi'nde barış ve diyaloğun pekişmesi ve yayılması için gençler misafir ediliyor.

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