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Dünya

Yunanistan'dan Kıbrıs provokasyonu

Kıbrıs'ta KKTC'yi yok sayarak tek devletli çözümü dayatan Yunanistan, tahriklerine devam ediyor. 1974 yılında Türk vatandaşlarının katliamdan kurtarıldığı Kıbrıs Barış Harekatı'ndan rahatsızlık duyan Atina, ülkenin bazı şehirlerine astıkları tabelalarda haritadaki KKTC bölgesini kanlı biçimde resmederek büyük bir skandala imza attı.

3 Ocak 2023 Salı 14:31 - Güncelleme:
Yunanistan'dan Kıbrıs provokasyonu
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayarak tek devletli çözümü dayatma çabasında olan Yunanistan, tahriklerine devam ediyor.

YUNANİSTAN'DAN YENİ PROVOKASYON

1974 yılında Türk vatandaşlarının katliamdan kurtarıldığı Kıbrıs Barış Harekatı'ndan rahatsızlık duyan Yunanlılar, Kavala, Dedeağaç, Selanik gibi şehirlerin otoyol giriş-çıkışlarına skandal tabelalar yerleştirdi.

KKTC BÖLGESİ KANLI BİÇİMDE RESMEDİLDİ

Otoyol kenarlarına asılan tabelalarda haritadaki KKTC bölgesi bölgesini kanlı biçimde resmedildi.

KKTC haritasının olduğu bölümde kan figürünün yer aldığı tabela görselinde, "Kıbrıs'ı unutmadık", "Türk işgalciler dışarı!" şeklinde provokatif ifadeler yer alıyor.

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