Yunanistan'dan müttefikine Gazze tepkisi: Yaşananlar kabul edilemez

SKAI radyonun bir programına konuk olan Miçotakis, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis, muhalefetin hükümete Filistin politikası nedeniyle yönelttiği eleştirileri şu sözlerle yanıtladı:

"Gazze'de son haftalarda yaşananların bir mazereti olamaz ve kabul edilemez. İsrail, bu operasyonları bir an evvel durdurup, Birleşmiş Milletlerin (BM) ve şu an zorluk yaşayan Gazze nüfusunu destekleyen diğer insani organizasyonların yardım, gıda ve ilaç tedarik etmesini kolaylaştırmalıdır."