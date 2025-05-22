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Dünya

Yunanistan'dan müttefikine Gazze tepkisi: Yaşananlar kabul edilemez

Ülkesinin İsrail ile stratejik bir ittifak içerisinde olduğunu belirten Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Gazze'de son haftalarda yaşanan gelişmelerin gerekçesiz ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 19:55 - Güncelleme:
Yunanistan'dan müttefikine Gazze tepkisi: Yaşananlar kabul edilemez
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SKAI radyonun bir programına konuk olan Miçotakis, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis, muhalefetin hükümete Filistin politikası nedeniyle yönelttiği eleştirileri şu sözlerle yanıtladı:

"MÜTTEFİKLERİMİZE ACI GERÇEKLERİ SÖYLEMEK SORUMLULUĞUMUZDUR"

"Gazze'de son haftalarda yaşananların bir mazereti olamaz ve kabul edilemez. İsrail, bu operasyonları bir an evvel durdurup, Birleşmiş Milletlerin (BM) ve şu an zorluk yaşayan Gazze nüfusunu destekleyen diğer insani organizasyonların yardım, gıda ve ilaç tedarik etmesini kolaylaştırmalıdır."

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Yunanistan'ın İsrail ile stratejik bir ittifak içerisinde olduğunu belirten Miçotakis, "Müttefiklerimize acı gerçekleri söylemek sorumluluğumuzdur." dedi.

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