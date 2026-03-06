Yunanistan'dan Patriot ve F-16 adımı: Sınır hattına konuşlandıracak

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, basına yaptığı açıklamada, Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Zapryanov'un talebi doğrultusunda Bulgaristan'ın savunması için Yunanistan'ın personel ve araç desteğinde bulunacağını duyurdu.

Dendias, Yunanistan Hükümeti Dış Politika ve Savunma Konseyi (KYSEA) kararları doğrultusunda, kuzey bölgelerde Bulgaristan'ın büyük kısmına antibalistik savunma sağlayacak şekilde Patriot füze bataryası konuşlandırılacağını aktardı.

Öte yandan Dendias, gelecek hafta Bulgaristan'ı ziyaret edeceğini de açıkladı.