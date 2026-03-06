İSTANBUL 14°C / 5°C
Dünya

Yunanistan'dan Patriot ve F-16 adımı: Sınır hattına konuşlandıracak

Bulgaristan'ın antibalistik savunmasına destek amacıyla Yunanistan'ın kuzeyine Patriot füze bataryası ve F-16 savaş uçakları sevk edileceği bildirildi.

AA6 Mart 2026 Cuma 15:49
Yunanistan'dan Patriot ve F-16 adımı: Sınır hattına konuşlandıracak
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, basına yaptığı açıklamada, Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Zapryanov'un talebi doğrultusunda Bulgaristan'ın savunması için Yunanistan'ın personel ve araç desteğinde bulunacağını duyurdu.

Dendias, Yunanistan Hükümeti Dış Politika ve Savunma Konseyi (KYSEA) kararları doğrultusunda, kuzey bölgelerde Bulgaristan'ın büyük kısmına antibalistik savunma sağlayacak şekilde Patriot füze bataryası konuşlandırılacağını aktardı.

Öte yandan Dendias, gelecek hafta Bulgaristan'ı ziyaret edeceğini de açıkladı.

