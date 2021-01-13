Yunanistan'dan sürpriz Türkiye açıklaması

13 Ocak 2021 Çarşamba 08:43 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 08:53

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 25 Ocak'ta yeniden başlatılacağı açıklanan istikşafi görüşmelerin öncesinde Yunan Antena TV kanalına verdiği özel mülakatında Türk-Yunan ilişikilerini değerlendirdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Miçotakis, "Türkiye ile uzun vadeli çözümler bulmayı hedefliyoruz." dedi.

İki ülke arasındaki sorunlara uzun vadeli çözümler bulunmasının hem Türkiye’nin hem de Yunanistan'ın yararına olacağını belirten Miçotakis, "(Bu durum) Türkiye’nin AB ilişkilerini de olumlu yönde etkileyecektir.” görüşünü savundu.

"YAPTIRIM ARZU ETMİYORUZ"

AB’nin son zirvesinde Türkiye ile ilgili aldığı kararlara değinen bir soruyu yanıtlarken de Miçotakis, “AB ülkelerinin Türkiye’ye ağır ekonomik yaptırımlar uygulamasını arzu etmiyoruz.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN: İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELERİN YENİ BİR DÖNEMİN HABERCİSİ OLACAĞINA İNANIYORUM

Başkan Erdoğan da Ankara büyükelçileriyle bir araya geldiği toplantıda Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:



Son yıllarda, hava sahası ihlallerini ve gayri askeri statüdeki adalarda özellikle hukuka aykırı faaliyetlerini artıran Yunanistan'ı gerginliği tırmandırıcı faaliyetlerinden vazgeçmeye davet ediyoruz. Komşumuz Yunanistan ile 25 Ocak'ta başlayacak istikşafi görüşmelerin inşallah yeni bir dönemin habercisi olacağına inanıyorum.