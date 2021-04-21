İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2021 Çarşamba / 9 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1275
  • EURO
    9,7989
  • ALTIN
    465.239
  • BIST100
    1365.27
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan'dan Suudi Arabistan'a Patriot bataryası
Dünya

Yunanistan'dan Suudi Arabistan'a Patriot bataryası

Yunanistan, ABD'den satın aldığı Patriot hava savunma bataryalarından birini Suudi Arabistan'a verecek.

AA21 Nisan 2021 Çarşamba 08:01 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 08:02
ABONE OL

Yunanistan'ın ABD'den satın aldığı Patriot hava savunma bataryalarından birinin Suudi Arabistan'a verilmesi konusunda Yunan ve Suudi dışişleri bakanları arasında anlaşma imzalandığı bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Riyad'da yaptığı açıklamada söz konusu anlaşmayı Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile imzaladığını belirtti.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Dendias, Riyad'da Suudi yetkililerle olan temasları kapsamında ayrıca Yunanistan ve Körfez İşbirliği Konseyi ile de bir anlaşma imzaladığını bildirdi.

Dendias, Yunanistan'ın, Suudi Arabistan ile diplomatik ve savunma alanındaki iş birliğini güçlendirdiğini belirterek, "Bu ülkemiz için Körfez ülkeleri ile iş birliğimizde büyük bir ilerleme oluşturuyor." diye konuştu.

Savunma Bakanı Panagiotopoulos ise iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın Yunan ve Suudi silahlı kuvvetlerinin yeteneklerinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını savundu.

Panagiotopoulos, "Bu çerçevede hava kuvvetlerimize ait bir Patriot savunma sistemi, yakın gelecekte Suudi Arabistan topraklarında konuşlandırılacak ve faaliyete geçecek." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.