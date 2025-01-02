İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2025 Perşembe / 3 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3249
  • EURO
    36,6793
  • ALTIN
    2991.22
  • BIST100
    9863.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan'dan tehlikeli adım! Doğu Akdeniz'de kirli imza
Dünya

Yunanistan'dan tehlikeli adım! Doğu Akdeniz'de kirli imza

Yunanistan, soykırımcı İsrail ile Doğu Akdeniz'de tepki çekecek bir anlaşmaya imza attı. Açıklamayı Yunanistan Enerji Bakanı Theodoros Skylakakis yaptı.

HABER MERKEZİ2 Ocak 2025 Perşembe 10:19 - Güncelleme:
Yunanistan'dan tehlikeli adım! Doğu Akdeniz'de kirli imza
ABONE OL

Yunanistan, İsrail ile "Doğu Akdeniz ve Avrupa Birliği'nde bölgesel enerji istikrarını teşvik etmek" iddiasıyla bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

Anlaşmanın, Yunanistan Enerji Bakanı Theodoros Skylakakis ile İsrailli mevkidaşı Eli Cohen tarafından Yunanistan'da imzalandığı belirtildi.

Skylakakis, "İsrail'den Yunanistan üzerinden AB'ye 'yeşil' bir elektrik koridorunun oluşturulması, Doğu Akdeniz bölgesi için stratejik öneme sahip bir proje olacak" dedi.

Anlaşmanın yenilenebilir enerji kaynakları, enerji depolaması ve hidrojen projelerini kapsayacak şekilde düzenlendiği ifade edildi.

F-35'lerin alternatifi olarak KAAN'ı seçtiler! Suudi Arabistan'dan ABD'ye ince mesaj

"Suriye'de aktif bir aktör"

Baykar F-35 üretimine dahil oldu! Yunanlıların "Piaggio Aerospace" şaşkınlığı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.