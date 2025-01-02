Yunanistan, İsrail ile "Doğu Akdeniz ve Avrupa Birliği'nde bölgesel enerji istikrarını teşvik etmek" iddiasıyla bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

Anlaşmanın, Yunanistan Enerji Bakanı Theodoros Skylakakis ile İsrailli mevkidaşı Eli Cohen tarafından Yunanistan'da imzalandığı belirtildi.

Skylakakis, "İsrail'den Yunanistan üzerinden AB'ye 'yeşil' bir elektrik koridorunun oluşturulması, Doğu Akdeniz bölgesi için stratejik öneme sahip bir proje olacak" dedi.

Anlaşmanın yenilenebilir enerji kaynakları, enerji depolaması ve hidrojen projelerini kapsayacak şekilde düzenlendiği ifade edildi.

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