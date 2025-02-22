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Dünya

Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: İlerleme kaydedildi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile ilişkilerde bazı alanlarda ilerleme kaydedildiğini belirterek, özellikle hava sahası anlaşmazlığıyla ilgili sıcak olayların azalması, göç konusunda işbirliğinin güçlenmesi ve ticaret hacminde artış yaşanmasını olumlu gelişmeler olarak nitelendirdi.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 23:38 - Güncelleme:
Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: İlerleme kaydedildi
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Yerapetritis, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere 23 Şubat'ta New York'a yapacağı ziyaret öncesinde, Rum-Amerikan gazetesi Ethnikos Kiriks'e verdiği röportajda Türkiye-Yunanistan arasındaki diyalog sürecine değindi.

Ankara ile ilişkilerde bazı alanlarda ilerleme kaydedildiğini ifade eden Yerapetritis, özellikle hava sahası anlaşmazlığıyla ilgili sıcak olayların azalması, göç konusunda işbirliğinin güçlenmesi ve ticaret hacminde artış yaşanmasını olumlu gelişmeler olarak nitelendirdi.

"MÜZAKEREYE AÇIĞIZ"

Yerapetritis, "Türkiye'nin uzun yıllara dayanan bazı taleplerinden vazgeçmesini beklemek gerçekçi değil. Biz yalnızca kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlandırması konusunda uluslararası hukuka dayalı bir müzakereye açığız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Ege ve Doğu Akdeniz'deki meseleleri geniş kapsamlı bir pazarlık sürecine dönüştürdüğünü iddia eden Yerapetritis, iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarına rağmen diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtti.

İletişim kanallarının açık tutulmasının önemine işaret eden Yunan Bakan, bölgedeki istikrarın korunması için diplomasinin öncelikli olması gerektiğini söyledi.

  • Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis
  • Yorgos Yerapetritis
  • Bakan Yerapetritis

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