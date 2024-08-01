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Dünya

Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Diyalogla sorunları çözmeye devam etmeliyiz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Türkiye ile, açık iletişim kanalları sayesinde gerilimlerin krize dönüşmeden önlediğini belirterek, 'Diyalog yoluyla sorunları çözmeye devam etmeliyiz.' dedi

AA1 Ağustos 2024 Perşembe 16:55 - Güncelleme:
Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Diyalogla sorunları çözmeye devam etmeliyiz
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Gerapetritis, SKAI televizyonuna verdiği röportajda, Türk-Yunan ilişkileri ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile açık iletişim kanalları sayesinde gerilimlerin krize dönüşmeden önlediğini ifade eden Gerapetritis, "Her durumda, egemenlik haklarımızı korumaya ve diyalog yoluyla sorunları çözmeye devam etmeliyiz." dedi.

Gerapetritis, pazartesi günü Girit-Güney Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantı kablosu için yapılan deniz araştırmaları hakkında bilgi kirliliği yaşandığını savunarak, araştırma gemisinin, planlandığı süreden daha uzun süre bölgede kaldığını ve Türkiye ile herhangi bir çatışma riski bulunmadığını vurguladı.

Araştırma çalışmaları için Türkiye'den izin alınmadığını ifade eden Gerapetritis, "Türkiye ile olan diyalog kanalları her zaman açıktı ve gerilimi azaltmak için kullanıldı. Uzun vadeli barış, münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığının doğru bir şekilde belirlenmesiyle mümkün olacaktır." diye konuştu.

ORTA DOĞU'DAKİ OLAYLAR DOMİNO ETKİSİ YARATABİLİR

Gerapetritis, Orta Doğu'daki olayların geniş bir bölgeyi etkileyebilecek domino etkisi yaratabileceğine dikkati çekerek, Gazze ve diğer Orta Doğu bölgelerinde mevcut insani krizin zamanla daha da kötüleşeceği ve göç akınlarında artış yaşanacağı öngörüsünde bulundu.

Yunanistan'ın Orta Doğu'daki gelişmelere uluslararası hukuka dayalı bir yaklaşım benimsediğini ileri süren Gerapetritis, ülkelerinin bu krizden mümkün olduğunca az zarar görerek çıkmasını hedeflediklerini söyledi.

Gerapetritis, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gelinen en zor aşamada bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

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