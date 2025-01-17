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Dünya

Yunanistan'dan Türkiye benzeri hareket! Savunmada yeni dönem

Yunanistan yönetiminin, Türkiye'nin yıllar önce hayata geçirdiği gibi 'Milli Savunma Üniversitesi' adı altında yeni bir askeri yüksek eğitim kurumu hazırlığı yaptığı bildirildi.

AA17 Ocak 2025 Cuma 22:41 - Güncelleme:
Yunanistan'dan Türkiye benzeri hareket! Savunmada yeni dönem
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Yunan basında yer alan haberlere göre, ülkenin Milli Savunma ve Eğitim bakanlıkları yeni bir Milli Savunma Üniversitesi kurulması için ortak çalışma başlattı.

Milli Savunma Üniversitesinin 2026-2027 veya 2027-2028 döneminde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Bu konudaki çalışmayla askeri okullar arasında ortak müfredat oluşturulması hedefleniyor.

ASKERİ ÖĞRENCİ SAYISI AZALIYOR

Ülkede, özellikle 2020 sonrası yüksek öğrenimde askeri okullara giren öğrenci sayısının sürekli azaldığı ve 2024'te bu okullara giren öğrenci sayısının mevcut kapasitenin yüzde 64'üne gerilediği görülüyor.

Yeni yapılandırılacak sistemle, sadece askeri alanlarda değil bilim ve teknoloji gibi alanlarda eğitim verilmesi ve meslek lisesi mezunlarına yüzde 10 kontenjan tanınması planlanıyor.

20 MİLYON AVROLUK BİR BÜTÇE AYRILACAK

Askeri okulların koşullarının genel olarak iyileştirilmesi için yaklaşık 20 milyon avroluk bir bütçe ayrılması ve öğrencilere verilen maddi desteğin artırılması da hedefleniyor.

Yeni yapılanma kapsamında askeri yüksek eğitim kurumlarında doktora programlarına imkan sağlanması ve doktora araştırmalarının savunma sanayisi teknolojilerini de kapsaması öngörülüyor.

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