  Dünya
  • >
  • Dünya
  • >
  Yunanistan'dan Türkiye'ye sürpriz teklif: Ortak bir şeyler yapabiliriz
Yunanistan'dan Türkiye'ye sürpriz teklif: Ortak bir şeyler yapabiliriz

Yunan diplomat Maria Damanaki, Türkiye ile ortak deniz parkı ve karasuları konusunda ortaklık teklif etti. Damanaki'nin açıklamaları Yunanistan'da gündeme oturdu.

HABER MERKEZİ10 Kasım 2025 Pazartesi 10:52 - Güncelleme:
Yunanistan'ın eski Avrupa Komisyonu Üyesi Maria Damanaki, Ege Denizi'ndeki deniz parklarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye ile ortak bir deniz parkı neden olmasın?" diyen Damanaki, "Umarım olur ve eğer olursa, elimden gelen her şeyi yaparım. Ege'deki deniz ortamını korumak için ortak bir girişimle ilerleyebiliriz. Ortak park çok daha geniş bir alana yayılabilir ve iki ülkenin karasularının ötesine uzanabilir. Yani şu anda bizim karasularımız, Türkiye'nin karasuları var ve ortada henüz tanımlanmış bir kullanımı olmayan bir bölge var. Orada bir şeyler yapabiliriz" dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarına atıfta bulunan Damanaki, "Sözleri iş birliği isteğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Damanaki'nin Türkiye ile ilgili açıklamaları ülke basınında geniş yankı buldu. Damanaki'nin Ankara ile ortaklık olasılığını gündeme getirdiği kaydedildi. Türkiye'ye yönelik önerisinin oldukça iddialı olduğu belirtildi.

TEK TARAFLI TASARRUFLARDAN KAÇININ UYARISI

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege ve İyon Denizi'nde iki deniz parkı ilan etmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerekmektedir." ifadesini kullanmıştı.

TÜRKİYE'NİN ULUSAL DENİZ PLANLAMA HARİTASINA YENİ "DENİZ KORUMA ALANLARI" EKLENDİ

Türkiye'nin yeni Deniz Koruma Alanları (DKA), Ağustos ayında Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) bünyesindeki Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonuna (IOC) kaydettirilen haritaya işlendi.

