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Dünya

Yunanistan'dan ''üçüncü ülke'' hazımsızlığı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ortak Avrupa savunması projesine katılacak üçüncü ülkelerin hangileri olacağının ciddiyetle tartışılmasından yana olduğunu kaydetti.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 16:41 - Güncelleme:
Yunanistan'dan ''üçüncü ülke'' hazımsızlığı
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanlarını, Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya getiren gayriresmi toplantıda basına açıklama yapan Dendias, Yunanistan'ın ortak Avrupa savunması fikrini desteklediğini vurguladı.

Dendias, "Öte yandan hangi üçüncü ülkelerin Avrupa projesine katılacağını ciddiyetle tartışmalıyız. Zira, katılım sağlayacak üçüncü ülkeler, AB ülkelerinin ilke ve değerlerine bağlılık göstermeli. AB üye devletlerini tehdit eden ülkeler, hiçbir şekilde Avrupa savunma yapısına dahil edilmemelidir." diye konuştu.

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