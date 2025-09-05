İSTANBUL 29°C / 22°C
  Yunanistan'ı sarsan yolsuzluk skandalı... Türkiye'nin karşı çıktığı proje çıkmaza girdi
Dünya

Yunanistan'ı sarsan yolsuzluk skandalı... Türkiye'nin karşı çıktığı proje çıkmaza girdi

Avrupa Savcılığı (EPPO), Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail arasındaki Büyük Deniz Bağlantısı projesi hakkında soruşturma başlattı. Projenin finansmanı konusundaki yolsuzluk, rüşvet ve dolandırıcılık iddialarına odaklanılan soruşturmayla, Türkiye'nin en başından karşı çıktığı Büyük Deniz Bağlantısı projesinin geleceğini belirsiz hale getirdi.

HABER MERKEZİ5 Eylül 2025 Cuma 12:07 - Güncelleme:
Avrupa Savcılığı, Yunanistan-Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki deniz altı elektrik kablosu projesine ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Avrupa Savcılığı, daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

Basın Sözcüsü Paula Telo Alves yaptığı açıklamada, "EPPO, devam eden bir soruşturma olduğunu teyit edebilir. Soruşturmanın sonucunu tehlikeye atmamak için şu anda daha fazla ayrıntı kamuoyuyla paylaşılamaz." dedi.

FİKİR AYRILIĞI TARAFLARI KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail arasında elektrik şebekelerini deniz altından birbirine bağlamayı amaçlayan "Great Sea Interconnector" projesinde kriz çıktı.

Türkiye'nin karşı çıktığı proje, Rum tarafındaki fikir ayrılıkları ve ekonomik çekinceler nedeniyle çıkmaza girdi.

Rum Maliye Bakanı'nın "proje sürdürülemez" açıklamasına tepki gösteren Atina, Güney Kıbrıs'tan projeye yönelik net bir pozisyon almasını istedi.

AVRUPA SORUŞTURMA BAŞLATTI: KONU YOLSUZLUK VE RÜŞVET

Avrupa savcılığı, Yunanistan-Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki deniz altı elektrik kablosu projesine ilişkin soruşturma başlattı.

Öte yandan Yunan hükümeti, Avrupa Cumhuriyet Savcılığı'na resmi şikayette bulunarak, proje kaynaklarının rüşvet olarak verildiğini iddia etti.

GSI projesi için bugüne kadar harcanan 164 milyon 500 bin Euro'nun kötüye kullanıldığı iddia eden Atina, yatırımcılar aracılığıyla projeyle ilgisi olmayan üçüncü taraflara rüşvet verildiğini savundu.

