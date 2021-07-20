Yunanistan'ı zora sokacak belge... Mazlum insanları Türkiye kurtardı

20 Temmuz 2021 Salı 00:27 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 00:35

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, New York Times'ın Türkiye muhabiri Carlotta Gall ve foto-muhabirlerini rutin Ege'de rutin bir devriyeye davet etti. Devriye sırasında Yunanistan tarafından geri itilen onlarca sığınmacının Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmasını kayıtlar altına alan New York Times, "Bizi ölüme terk ettiler" sözünü manşet yaptı. Haberde "Yunanistan yasalara aykırı olarak insanları geri iterken Türk yetkililer olayları ilk elden görmemizi sağladı. Önce çocukları ve kadınları, sonra yetişkin erkekleri kurtardılar" ifadesi kullanıldı.

'HER ŞEYİMİZE EL KOYDULAR'

Çocukların ve kadınların ıslak ve üşümekten titrediğini aktaran muhabir, Afganistan'dan gelen 20 kişinin karanlıkta saatlerce akıntıya kapılıp gittiğini yazdı. Kurtarılan sığınmacılar, Midilli adasından kovulduklarını, belge, para ve telefonlarına el konulduğunu, dövüldüklerini söyledi. Norveç merkezli bağımsız sivil toplum kuruluşları da bu sığınmacıların Midilli adasından "geri itildiğini" teyit etti.

TÜRKİYE'NİN ÇOK GERİSİNDELER



Makalede, Türkiye'nin dünyadaki en kalabalık mülteci topluluğuna sahip olduğu belirtilirken, Yunanistan'ın yaptıklarının ise Türkiye'nin çok gerisinde kaldığı aktarıldı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Komutanlığı'nda görevli Kıdemli Binbaşı Sadun Özdemir, "Gökten düşmediler, Yunanistan tarafındna itiliyorlar. Botları iple çekip bizim sınırımızda bırtakıyorlar" dedi.