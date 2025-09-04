İSTANBUL 30°C / 22°C
  Yunanistan'ın çifte standardına sert tepki... Lozan Anlaşması'nı yok saydılar
Dünya

Yunanistan'ın çifte standardına sert tepki... Lozan Anlaşması'nı yok saydılar

'Öğrenci azlığı' bahanesiyle Türk okullarını kapatan Yunan hükümetine Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'ndan sert tepki gösterildi. Kurul, yaptığı açıklamada 'öğrenci azlığı' bahanesiyle okulların kapatılmasının Lozan Anlaşması'na aykırı olduğunu vurguladı. Kurul, yetkilileri ayrımcı uygulamalardan vazgeçmeye ve eşit yurttaşlık hakkını gözetmeye davet etti.

4 Eylül 2025 Perşembe 09:53
Yunanistan'ın çifte standardına sert tepki... Lozan Anlaşması'nı yok saydılar
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, iki Yunan okulunun az öğrenci olmasına rağmen açılmasını, buna karşın Meriç'teki Musaköy ve İskeçe'deki Mizanlı köyündeki azınlık ilkokullarının yeterli öğrenci sayısına ulaşmasına rağmen açılmamasını çifte standart olarak nitelendirdi.

Bir asırda 305 okuldan sadece 83'ü kaldı

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlık okullarını "öğrenci azlığı" gerekçesiyle sistematik olarak kapattığı, bunun Lozan Barış Antlaşması'na da aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, geçen yıl Kardiçe ili Argiri köyünde yalnızca 1 öğrenci, bu yıl ise Keçi Adası'nda 2 öğrenci için okulların açıldığı hatırlatılarak, "Azınlık okullarında aynı uygulamanın yapılmaması bizleri derinden üzmektedir." ifadesi kullanıldı.

Türk okullarını teker teker kapatıyorlar

Azınlık ilkokullarının öğrenci sayısı 9'un altına düştüğünde geçici olarak kapatıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, Meriç'te Musaköy ve İskeçe'de Mizanlı köyündeki azınlık ilkokullarının yeterli öğrenci sayısına ulaşmasına rağmen açılmadığını, bu durumun açıkça çifte standart oluşturduğu ifade edildi.

Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanı Sofia Zaharaki'nin "ulusal fenerler iki öğrenciyle bile açık kalır" sözlerini hatırlatan Kurul, "Ulusal fenerler için bu adım atılırken, azınlığın fenerlerinin bir bir söndürülmesini ne anlayabiliyor ne de kabul edebiliyoruz." açıklamasını yaptı.

Türk okullarını kapatan komşuda asimilasyon hayali

Kurul, yetkilileri ayrımcı uygulamalardan vazgeçmeye ve eşit yurttaşlık hakkını gözetmeye davet etti.

  • batı trakyalı türkler
  • azınlık okulları
  • lozan
  • tepki
  • çifte standart

