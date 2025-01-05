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Dünya

Yunanistan'ın eski Başbakanı Kostas Simitis hayatını kaybetti

Yunanistan'ın eski başbakanlarından Kostas Simitis, 88 yaşında öldü.

AA5 Ocak 2025 Pazar 12:11 - Güncelleme:
Yunanistan'ın eski Başbakanı Kostas Simitis hayatını kaybetti
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Yunanistan'daki Korinthos Hastanesi'nden yapılan açıklamada, eski Başbakan Simitis'in bu sabah ambulansla hastaneye getirildiği, ancak hayatını kaybetmiş olduğu bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, bu sabah ölen Simitis, Noel tatili için Korinthos'daki yazlığında bulunuyordu ve herhangi bir sağlık sorunu yaşamıyordu.

Hastane personeli Simitis'in uykusunda hayatını kaybettiği yönünde tahminlerde bulunsa da ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane protokolü gereği otopsi yapılacak.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise kendi partisi Yeni Demokrasi'nin onlarca yıl en büyük rakibi olmuş Panhelenik Sosyalist Harekete (PASOK) hizmet etmiş Simitis'in ölümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Ülkeye önemli adımlarda eşlik eden değerli ve kibar siyasi rakip Kostas Simitis'i üzüntü ve saygı ile uğurluyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Miçotakis, Kostas Simitis'in Yunanistan'da 1967-1974 döneminde hakim olan cunta rejimine karşı verdiği mücadeleye dikkati çekerek, Simitis'in daha sonra PASOK'ta kurucu üye ve parti lideri olarak üstlendiği liderlik rollerini de hatırlattı.

Miçotakis, Simitis'in eşi Dafni Simitis ve çocuklarına başsağlığı diledi.

Dünyaya 1936'da gelen Simitis, Yunanistan'da defalarca iktidarda yer alan PASOK'un kurucu üyelerindendi.

Simitis, PASOK iktidarında birçok kez bakanlık yaparken, 1996-2004 yıllarında hem PASOK lideri hem de Başbakan olarak hizmet verdi.

Hukuk ve ekonomi eğitimi alan Simitis, akademisyen kimliğiyle de birçok üniversitede de dersler verdi.

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