İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2025 Cuma / 14 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7318
  • EURO
    47,6023
  • ALTIN
    4446.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan'ın eski Başbakanı Samaras'ın kızı hayatını kaybetti
Dünya

Yunanistan'ın eski Başbakanı Samaras'ın kızı hayatını kaybetti

Yunanistan'ın eski Başbakanı Antonis Samaras'ın 34 yaşındaki kızı Lena Samaras'ın vefat ettiği bildirildi.

AA8 Ağustos 2025 Cuma 07:13 - Güncelleme:
Yunanistan'ın eski Başbakanı Samaras'ın kızı hayatını kaybetti
ABONE OL

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Lena Samaras dün (perşembe) geçirdiği epilepsi krizi sonucu başkent Atina'daki Sismanoglu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Samaras, burada nörolog bulunmaması nedeniyle Evangelismos Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Hastanede nörologların muayenesi sırasında ikinci kez epilepsi krizi geçiren Lena Samaras, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Daha önce epilepsi hastalığı bulunmadığı belirtilen 34 yaşındaki Lena Samaras, inşaat mühendisiydi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Antonis Samaras'a ve eşi Georgia Samaras'a başsağlığı ve sabır diledi.

Miçotakis, "Lenas Samaras'ın ani ve böylesi acı bir şekilde kaybı hepimizi üzüntüye boğdu. Ben ve (eşim) Mareva'nın aklı, Antonis ve Georgia'da. Onların acısı bizim acımızdır. Güç ve sabır diliyoruz." ifadesini kullandı.

Antonis Samaras, 2009-2015 yıllarında, Miçotakis'in bugün liderliğini yaptığı Yeni Demokrasi Partisi'nin başkanıydı. Samaras, 2012-2015 yıllarında ise Başbakanlık görevinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.