14 Eylül 2020 Pazartesi 07:56 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 07:56

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerini hazmedemeyen Yunanistan provokatif eylemlerini sürdürürken Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias tarihi bir itiraf geldi. Bölgedeki kriz için Türkiye ile müzakerelerde bulunması gerektiğini söyleyen Kotzias, Yunanistan'ın Kıta Sahanlığı iddiasının inandırıcı ve gerçekçi olmadığını ifade etti. Kotzias'ın bu açıklamasıyla Doğu Akdeniz'de maksimalist kıta sahanlığı iddiasında bulunan Yunanistan'ın iddiaları bir kez daha çürütüldü, Türkiye'nin haklılığı gözler önüne serilmiş oldu.

Nikos Kotzias şöyle konuştu: Hala enerji bulamaya çalışıyoruz. O yüzden iki şey yapmalıyız. Öncelikle Türkiye'nin görüşü ne olursa olsun bu kaynakların çıkarılıp teslim edilmesini sağlamak. Çünkü Batı ve tüm Avrupa için yukarıdaki ikisine paralel bir üçüncü boru hattının var olması bize büyük katkı sağlayacak. İkincisi; uluslararası ilişkilerde 'her şey benim', 'her şey benim kontrolüm altında', 'her şey kendi başıma' diyerek bencil olmamak. Çünkü Yunanistan bu şekilde sorunun bir parçası haline geliyor. Yapmanız gereken şey Türkiye'yi sadece Kıbrıs'ta değil tüm Doğu Akdeniz'de de ekonomik canlanmaya katmak için çalışmak. Bunun yolu ise müzakereden geçer. Ama Yunanistan'daki pek çok insanın yaptığı gibi, binlerce millik Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi olmadığını düşünürseniz, sadece Meis adasının münhasır ekonomik bölgesinin Doğu Akdeniz'in yüzde yüzünü aldığını düşünürseniz yanılırsınız. Bu işler böyle olmaz. Bazı işler dikkat ister, dostane politika, uluslararası hukuk ve oyuna başka şeyleri koyulması gerekir. Karşı tarafı bize döndürmeyin.