  • Yunanistan'ın ''gurur tablosu'' alay konusu oldu! Türkiye'nin başarısını örnek gösterdiler
Dünya

Yunanistan'ın ''gurur tablosu'' alay konusu oldu! Türkiye'nin başarısını örnek gösterdiler

Yunanistan'ın Fransa ve İtalya'dan satın aldığı savaş gemileriyle övünmesi sosyal medyada alay konusu olurken Yunan basını Türkiye'nin gemi inşasındaki başarısını örnek gösterdi. Türk gemi inşa sanayisinin benzeri görülmemiş bir yükseliş yaşadığı kaydedilirken Türkiye'nin önemli bir savunma ekipmanı ihracatçısı haline geldiği belirtildi.

18 Şubat 2026 Çarşamba 12:26
Yunanistan'ın ''gurur tablosu'' alay konusu oldu! Türkiye'nin başarısını örnek gösterdiler
Yunan Donanmasının "3 bin yıllık denizcilik tarihi" olarak paylaştığı fotoğraf sosyal medyada alay konusu oldu. Görselde Fransa ve İtalya'dan satın alınan savaş gemileri yer alırken tek gerçek M.Ö. 500 yılına ait Yunan savaş gemisinin ahşap replikasının olması dikkat çekti.

Sosyal medyadaki eleştirilen haklı olduğunu belirten Yunan basını, Türk gemi inşasını örnek gösterdi.

Türkiye'nin gemi inşa sanayisinin hızla geliştiğini yazan Yunan basını, "Türkiye'de yeni bir "altın çağ" deniz gücü dönemi şekilleniyor. Ankara güçlü bir gemi inşa programı uygularken, Yunanistan ise Avrupa gemi inşa sanayisi çerçevesinde ve Avrupa Birliği'nin yeni savunma programları ortamında açılan fırsatlardan yararlanmaya çalışıyor ve bu çabalar başarısızlıkla sonuçlanıyor" ifadelerini kullandı.

Türk gemi inşa sanayisinin benzeri görülmemiş bir yükseliş yaşadığı kaydedilirken Türkiye'nin önemli bir savunma ekipmanı ihracatçısı haline geldiği belirtildi.

Haberde, "Türkiye'nin sistematik olarak denizcilik özerkliğini "inşa ettiği" bir dünyada, Avrupa -başta Yunanistan olmak üzere- küresel gelişmelerdeki stratejik rolünü korumak istiyorsa, denizde "Avrupa Malı"nı korumalıdır. Türk askeri sanayisinin uluslararası alanda faaliyete geçmesiyle birlikte Yunan tersanelerinin askeri teçhizat üretimi için kullanılması artık ulusal güvenlik açısından bir zorunluluk haline gelmiştir. Yunanistan, pahalı savaş gemileri satın alan bir ülkeden üretici ve ihracatçı bir ülkeye dönüşme potansiyeline sahip. Soru şu ki, bunun için siyasi iradesi var mı?" ifadeleri yer aldı.

