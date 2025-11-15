Yunanistan'ın karın ağrısının nedeni belli oldu! Türkiye, Eurofighter jetlerinde kullanacak

Türkiye'nin hava kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda alım yapacağı Eurofighter savaş uçakları yabancı basında ilgi görmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, alınacak 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağının proje bedelinin yaklaşık 5,4 milyar sterlin (yaklaşık 300 milyar TL) olduğu ifade edildi.

Yabancı basında yer alan haberde ise Tranche 5 versiyonundaki 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağının Türkiye'ye önemli avantajlar katabileceği vurgulandı. Anlaşma ile Ankara'nın jetin en yeni versiyonunu kullanacağı ifade edilen haberde, füze ve ekipmanlara ise önemli bir yer ayrıldı.

Anlaşma ile öncelikli olarak Türkiye'nin Meteor füzeleri edineceği ifade edilen haberde, Yunanistan'ın ise buna karşılık soluğu Fransa'da aldığı ve Paris'ten Rafale jeti ve yeni füzeler istediği belirtildi. İddialara göre Yunanistan, netlik kazanmayan anlaşma kapsamında 24 adet Rafale savaş uçağı için sadece 36 füze edinecek.

YUNANİSTAN'DA STORM SHADOW KABUSU

Türkiye'nin ise Eurofighter anlaşması ile hem Meteor hem de Storm Shadow seyir füzesi alacağı dile getirildi. Haberde, Türkiye'nin, TÜBİTAK SAGE'nin tasarladığı hedefe yüksek isabet yeteneğine sahip, sabit kanatlı hava platformlarından atılabilen yeni nesil SOM seyir füzesi geliştirmesine rağmen Storm Shadow'u kullanmak istediği iddia edildi.

Türkiye'nin Avrupa menşeli seyir füzesini satın almasının, 2000'li yıllarda bu füzelerden yaklaşık 90 adet satın alan Yunanistan için çok tatsız bir sürpriz olabileceği dile getirildi. Dahası Atina'nın, komşusunun uzun menzilli Meteor hava muharebe füzeleriyle donatılmış bu savaş uçaklarıyla güçlendirilmesi ihtimalinden pek memnun olmadığı ifade edildi.

Haberde ayrıca, Meteor'da olduğu gibi, eğer bilgiler doğrulanırsa, Atina'nın bu füzenin satışını engellemek için Avrupa ülkelerine daha fazla baskı yapabileceği aktarıldı.

Atina'nın, Avrupa'yı Türkiye'ye Meteor füzesi satmaması konusunda sert bir şekilde uyardığı ifade edilen haberde, Yunan yetkililerin, Storm Shadow'u Türk Eurofighter'larının kanatları altında görmenin tehdidine kesinlikle karşı çıkacağı vurgulandı.

SOM VE STORM SHADOW KARŞILAŞTIRMASI

Stand-Off Mühimmatı (SOM), muharebe sahası derinliklerinde yoğun bir şekilde korunan kara ve hareketli deniz hedeflerine karşı, hava savunma füze sistemlerinin menzili dışında, havadan karaya/satha kullanılan seyir füzesidir.

Storm Shadow ise MBDA tarafından üretilen bir İngiliz-Fransız uzun menzilli, stealth havadan fırlatılan seyir füzesidir.

620 kg'lık SOM'un menzili 250-275 km ve harp başlığı 230 kg iken, 1.300 kg'lık Storm Shadow'un menzili ise 550 km ve harp başlığı 450 kg'dır.