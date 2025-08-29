İSTANBUL 30°C / 20°C
Dünya

Yunanistan'ın ''Lozan'' ikiyüzlülüğü... AİHM kararlarını hiçe saydılar

Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'ın Lozan Barış Antlaşması'ndan doğan haklarını aşındırmaya devam ettiğini belirterek, azınlık okullarına yönelik uygulamaları 'çifte standart' olarak nitelendirdi.

AA29 Ağustos 2025 Cuma 16:40 - Güncelleme:
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu tarafından yapılan açıklamada, bir asırdır hem azınlık hem de vatandaşlık hakları bağlamında sayısız haksızlığa maruz kalındığı, buna rağmen sorunların hukuk çerçevesinde çözüleceğine dair inancın sabırla korunduğu ifade edildi.

İdari reform çalışmaları kapsamında "öğrenci azlığı" gerekçesiyle onlarca azınlık ilkokulunun kapatıldığı hatırlatılan açıklamada, Keçi Adası'nda yalnızca iki öğrenci için ilkokul açılmasının memnuniyetle karşılandığı, ancak Batı Trakya'da aynı uygulamanın yapılmamasının çifte standardı ortaya koyduğu vurgulandı.

Türk okullarını teker teker kapatıyorlar

 Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarını uygulamadığına işaret edilen açıklamada, Atina yönetiminin, özellikle eğitim alanında azınlık statüsünü zayıflatma ve çocukları Yunan devlet okullarına yönlendirme çabası içinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 1995 yılında 231 olan azınlık ilkokulu sayısının bugün 83'e düştüğü vurgulanarak, Yunan makamlarının okul kapatmalarını "askıya alma" olarak nitelendirdiği, ancak öğrenci sayısı artsa bile bu okulların yeniden açılmadığına dikkat çekildi.

Komşudan gerilimi artıracak adım
