Mustafa Trampa Batı Trakya'da azınlık eğitimine yönelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yunanistan azınlık eğitimine her gün bir darbe indiriyor." dedi.
Trampa, Mizanlı'daki Türk azınlık ilkokulunun yeterli öğrenci sayısına rağmen açılmamasını ve İskeçe Azınlık Ortaokulu ile Lisesi Encümen Heyeti'nin okula alınmamasını "üzücü ve keyfi uygulamalar" olarak nitelendirdi.
Başvuruların eksiksiz olduğuna işaret eden Trampa, "Evrakların eksik olduğu yönünde sonradan sunulan gerekçeler masa başında üretilmiş bahanelerdir. Yunan devleti, Lozan'dan doğan azınlık eğitim hakkını keyfi kararnamelerle kısıtlıyor." ifadelerini kullandı.
Yunanistan genelinde iki veya üç öğrencisi bulunan Yunan okullarının açık tutulduğuna dikkati çeken Trampa, "Batı Trakya'daki okullara gelince aynı uygulama yapılmıyor. Bu açık bir çelişkidir." dedi.
Yeni çıkarıldığı belirtilen bir düzenlemeyle encümen heyeti üyelerinin okul binalarına girişine kısıtlama getirildiğini belirten Trampa, "Lozan Antlaşması'nda böyle bir yasak yoktur. Bu uygulama tamamen keyfidir." ifadelerini kullandı.
Trampa, İstanbul'daki Rum azınlık okullarına da atıf yaparak "Acaba orada da okul yöneticilerine benzer kısıtlamalar getiriliyor mu?" sorusunu yöneltti.
Velilerin sürekli huzursuzluk ortamından bıktığını dile getiren Trampa, bunun öğrenci sayısında düşüşe yol açtığını ifade etti.
Bazı Yunanlı eğitimcilerin de "psikolojik baskı yöntemleriyle" öğrencileri azınlık okullarından uzaklaştırmaya çalıştığını kaydeden Trampa, bunların tesadüf olmadığını ve planlı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.
İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyeti Başkanı Ozan Ahmetoğlu da, yeni eğitim yılında yöneticisi oldukları okula girişlerine izin verilmemesinin "hukuk dışı ve keyfi bir uygulama" olduğunu söyledi.
Ahmetoğlu, söz konusu kararın Lozan Antlaşması'nın ruhuna aykırı olduğunu belirterek, mücadelelerinin demokratik ve yasal zeminde sürdürüleceğini vurguladı.