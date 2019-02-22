Yunanistan’ın şımarık çocuğu Panos Kammenos, Üsküp’ü tehdit etti

Yunanistan’ın “şımarık çocuğu” olarak bilinen eski Savunma Bakanı Kammenos, Kuzey Makedonya’ya tehdit etti.

"ÜSKÜP'ÜN 20 DAKİKALIK İŞİ VAR"

Üzerlerinden hiçbir tehdit hissetmediklerini belirten Kammenos, Yunanistan’da yayın yapan bir televizyon kanalına verdiği demeçte, “Üsküp’ün 20 dakikalık işi var. Eğer bir tabur tankımız sınırı geçecek olursa, Üsküp’ün arka tarafına geçer, Sırbistan’a kadar ulaşır.” dedi.

"BAŞBAKAN ÇİPRAS BENİ ALDATTI"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras tarafından “aldatıldığını” yineleyen Kammenos, Çipras’ın Makedonya ile sürdürülen isim anlaşmasını marttan sonra parlamentoya getireceğini söylediğini, fakat bu sözünü tutmadığını söyledi.