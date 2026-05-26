İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2026 Salı / 10 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9078
  • EURO
    53,3563
  • ALTIN
    6653.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan'ın tüm umutları suya düştü! Türkiye'nin yeni silahı olay oldu: Akıllı füzeleri etkisiz hale getirmek için tasarlanmış mobil bir kalkan
Dünya

Yunanistan'ın tüm umutları suya düştü! Türkiye'nin yeni silahı olay oldu: Akıllı füzeleri etkisiz hale getirmek için tasarlanmış mobil bir kalkan

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından mini/mikro İHA'lara, kamikaze dronlara ve akıllı mühimmatlara karşı geliştirilen yerli ve milli yakın hava savunma sistemi TOLGA, komşu Yunanistan'ın tüm girişimlerini hüsrana uğrattı. Yunan basınında yer alan bir haberde, TOLGA C-UAS sisteminin mini ve mikro insansız hava araçlarını, havada asılı duran mühimmatı ve akıllı füzeleri etkisiz hale getirmek için tasarlanmış mobil bir kalkan olduğu ifade edilirken, Ankara'nın insansız hava aracı savaşında ciddi adımlar attığı aktarıldı.

HABER MERKEZİ26 Mayıs 2026 Salı 18:13 - Güncelleme:
Yunanistan'ın tüm umutları suya düştü! Türkiye'nin yeni silahı olay oldu: Akıllı füzeleri etkisiz hale getirmek için tasarlanmış mobil bir kalkan
ABONE OL

Türk Silahlı Kuvvetleri, EFES 2026 tatbikatı sırasında MKE tarafından geliştirilen, TOLGA C-UAS sistemini sahaya sürdü. Yunanistan merkezli Pentapostagma tarafından aktarılan habere göre, Türkiye'nin MKE tarafından geliştirilen gelişmiş özelliklere sahip TOLGA'yı sahada kullandığı ve etkili sonuçlar alındığı ifade edildi.

TOLGA'nın, mini ve mikro insansız hava araçlarını, havada asılı duran mühimmatı ve akıllı füzeleri etkisiz hale getirmek için tasarlanmış mobil bir kalkan görevi gördüğü aktarıldı.

TÜRKİYE'DEN TOLGA'YI İSTEDİLER

Haberde TOLGA'nın Çelik Kubbe hava savunma mimarisinin çok düşük irtifadaki hava savunma katmanı olarak işlev göreceği dile getirildi. Dünya genelindeki güçlü talep sayesinde MKE'nin, Mısır ile yapılan 130 milyon dolarlık anlaşma ve Katar'daki ek satışlar da dahil olmak üzere uluslararası ortaklarla önemli ihracat sözleşmeleri imzaladığı vurgulandı.

Şu anda TOLGA'NIN, fiber optik İHA'lara etkili bir şekilde karşı koymak için toplar ve sinyal bozucu cihazlar entegre edildiği dile getirildi.

ETKİLİ VE UCUZ BİR SİLAH

Haberde, Ankara'nın Türkiye'yi, Yüksek Güçlü Elektromanyetik silahıyla donatacağı ve TOLGA İHA karşıtı sistem ile Türk Silahlı Kuvvetlerine düşman mini ve mikro insansız hava araçlarını, havada asılı duran mühimmatları ve akıllı füzeleri çok düşük irtifalarda etkisiz hale getirmek için kapsamlı ve ucuz bir uçaksavar sistemi sağlamanın amaçlandığı belirtildi.

KOMŞUNUN UMUTLARI SUYA DÜŞTÜ

Haberde ayrıca, Yunanistan'ın son zamanlarda insansız hava araçları üretimi noktasında önemli adımlar attığı ifade edilerek, böyle bir silahın İHA çalışmaları için büyük risk teşkil edeceği vurgulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırın araçları biçtiği dehşet anları saniye saniye kamerada: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.