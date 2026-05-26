Türk Silahlı Kuvvetleri, EFES 2026 tatbikatı sırasında MKE tarafından geliştirilen, TOLGA C-UAS sistemini sahaya sürdü. Yunanistan merkezli Pentapostagma tarafından aktarılan habere göre, Türkiye'nin MKE tarafından geliştirilen gelişmiş özelliklere sahip TOLGA'yı sahada kullandığı ve etkili sonuçlar alındığı ifade edildi.

TOLGA'nın, mini ve mikro insansız hava araçlarını, havada asılı duran mühimmatı ve akıllı füzeleri etkisiz hale getirmek için tasarlanmış mobil bir kalkan görevi gördüğü aktarıldı.

TÜRKİYE'DEN TOLGA'YI İSTEDİLER

Haberde TOLGA'nın Çelik Kubbe hava savunma mimarisinin çok düşük irtifadaki hava savunma katmanı olarak işlev göreceği dile getirildi. Dünya genelindeki güçlü talep sayesinde MKE'nin, Mısır ile yapılan 130 milyon dolarlık anlaşma ve Katar'daki ek satışlar da dahil olmak üzere uluslararası ortaklarla önemli ihracat sözleşmeleri imzaladığı vurgulandı.

Şu anda TOLGA'NIN, fiber optik İHA'lara etkili bir şekilde karşı koymak için toplar ve sinyal bozucu cihazlar entegre edildiği dile getirildi.

ETKİLİ VE UCUZ BİR SİLAH

Haberde, Ankara'nın Türkiye'yi, Yüksek Güçlü Elektromanyetik silahıyla donatacağı ve TOLGA İHA karşıtı sistem ile Türk Silahlı Kuvvetlerine düşman mini ve mikro insansız hava araçlarını, havada asılı duran mühimmatları ve akıllı füzeleri çok düşük irtifalarda etkisiz hale getirmek için kapsamlı ve ucuz bir uçaksavar sistemi sağlamanın amaçlandığı belirtildi.

Haberde ayrıca, Yunanistan'ın son zamanlarda insansız hava araçları üretimi noktasında önemli adımlar attığı ifade edilerek, böyle bir silahın İHA çalışmaları için büyük risk teşkil edeceği vurgulandı.