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Dünya

Yunanistan'ın 'Türkiye planı' suya düştü! Oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti bozdu

Son zamanlarda Türkiye ile iyi ilişkiler yürüten Yunanistan, gözünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Miçotakis'in New York'taki görüşmesine çevirdi. Miçotakis, dün Türkiye ile tartışmaktan kaçınacağını ifade ederek, Türkiye'nin Avrupa'ya giden yolunun Yunanistan'dan geçtiğini ve bunu bir koz olarak kullanabileceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD seyahati öncesi Atatürk Havalimanı'nda Avrupa Parlamentosu'nun skandal raporuna yönelik resti Miçotakis'in bu planını suya düşürdü.

18 Eylül 2023 Pazartesi 12:52 - Güncelleme:
Yunanistan'ın 'Türkiye planı' suya düştü! Oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti bozdu
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Müzakereler sırasında Türkiye ile tartışmaktan kaçınacağını ifade eden Miçotakis, 'gizli silahımız' diyerek Türkiye'nin Avrupa'ya giden yolunun Yunanistan'dan geçtiğini ve bunu bir koz olarak kullanabileceklerini söyledi. Miçotakis'in bu iddiasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi yaptığı açıklamalar çürüttü.

YUNANİSTAN'IN 'TÜRKİYE PLANI' SUYA DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 20 Eylül Çarşamba günü New York'ta bir görüşme gerçekleştirecek. Yunan basını ise söz konusu görüşmeyi değerlendiriyor. Yunan Başbakanı Miçotakis dün yaptığı açıklamalarda gündem maddelerini değerlendirdi.

Miçotakis, "Yunanistan Türkiye'ye yönelik stratejisini değiştirmedi. Niyetim Türkiye ile konuşup sorunlarımızın uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesiydi. Aynı fikirde olmadığımızda işler aşırıya kaçmamalı" dedi. Müzakere masasında ise egemenlik konuları ile Doğu Ege adalarına ilişkin konuların olmadığını açıkça ifade eden Miçotakis hakkında Yunan basını "Türkiye ile tartışmaya istekli değil" yorumunu yaptı.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN ARASINDAKİ MEB TARTIŞMASI

Türkiye-Yunanistan arasındaki tartışma konusunun Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığının sınırlandırılması olduğunu ifade eden Miçotakis "Ulusal egemenlik, Doğu Ege adalarının statüsü ve adalar üzerindeki egemenliğin kullanılmasından kaynaklanan hakları tartışmayacağız" dedi. Müzakerelerde talep verilmesiyle ilgili soruyu da değerlendiren Miçotakis, iki tarafın da taleplerin yüzde 100 karşılanmayacağını ifade etti.

MİÇOTAKİS'İN PLANI BAMBAŞKA

Miçotakis'in kafasındaki plan ise bambaşka. Türkiye'nin Batı'ya yaklaşımı ile Avrupa'ya giden yolun Yunanistan'dan geçtiğini düşünen Miçotakis, "Bu durum Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi için elimizde bulunan bir silah. Geçmişten gelen sorunların bir gecede çözülmesini bekleyemez, ancak bazı durumların aşırı söylemlere yol açmasını da istemeyiz" dedi.

ABD'YE GİTMEDEN ÖNCE KONUŞMUŞTU

Ancak durum pek de Miçotakis'in planı gibi değil. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya resti çekti. ABD'ye gitmeden önce havalimanında kendisine yöneltilen Avrupa Parlamentosu'nun raporuyla ilgili soruya şöyle cevap verdi:

"Benim değerlendirmemi çok açık net öğrenmek istiyorsanız, Avrupa Birliği (AB) Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmemizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz."

  • Yunanistan-Türkiye ilişkileri
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