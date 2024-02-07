Yunus Emre Enstitüsü Saraybosna'daki etkinlikte Bosna Herseklilere Türk kültürünü tanıttı

YEE'nin Saraybosna binasında düzenlenen etkinlikte 12 Şubat'ta başlayacak Türkçe kursları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Programda, Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ebru ve hat gibi sanatlar uygulamalı olarak gösterilirken, katılımcılara Türk mutfağından lezzetler de ikramlar edildi.

YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurumun Türkçe'yi öğretmek ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla kurulduğunu söyledi.

Yaman, 70'e yakın ülkede 90'a yakın merkezle YEE'nin hizmet verdiğini belirterek, "Saraybosna'nın ilk kurulan merkez olduğunu her seferinde gururla ifade ediyoruz. Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yıl içerisinde birçok faaliyet organize ediyoruz. Bugün de burada önümüzdeki hafta başlayacak Türkçe kurslarımızın öncesinde hem Türkçe kurslarımızı anlatmak hem de YEE'nin yaptığı faaliyetler hakkında bilgi vermek amacıyla bu etkinliği organize ettik." diye konuştu.

Mehmet Akif Yaman, kurslara katılmak isteyen öğrencilere örnek bir Türkçe dersi de vererek, nasıl eğitim alacaklarını uygulamalı olarak gösterdiklerini de aktardı.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Faruk Berat Akçeşme de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim imkanı sunan "Türkiye Bursları"nı tanıttı.