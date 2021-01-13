Yürekleri ağızlara getiren görüntü! Dev yılan böyle saldırdı

13 Ocak 2021 Çarşamba 16:25 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 16:28

Yerel basında yer alan görüntülerde, devasa yılanı yakalamaya çalışan iki yılan avcısını su kenarına geldiği görülüyor.

Tüyler ürpertici görüntülerde, adamlardan birinin kobrayı kuyruğundan yakaladığı, ancak dev yılanın ani bir görüş dönüş hamlesiyle, yılan uzmanına saldırdığı görülüyor.

Yılanın ısırmak için yaptığı birkaç hamleden kıl payı kurtulan yılan uzmanı, arkadaşının yardımına koşmasıyla kurtuldu. İki uzman bir şekilde yılanı tutarak, saldırıdan kurtulmayı başardı.

Zehirli yılanların en uzunu olan kobralar, kendilerini tehdit altında hissettiklerinde, kelimenin tam anlamıyla 'ayağa kalkabilirler'. Kobra ısırığı sonucu zehir, kurbanın sinir sistemini etkileyerek için kalbinin durmasına neden olur.

star.com.tr