Yurt dışındaki Avusturyalılar çifte vatandaşlık talebinde bulundu

Avusturya'da Çifte Vatandaşlık oluşumunca yapılan yazılı açıklamada, Avusturya vatandaşlığını kaybetmeden, başka bir ülke vatandaşlığını alabilmek için söz konusu yasada düzenleme yapılması istendi.

Ülke dışında yaşamını sürdüren 613 bin Avusturyalının bulunduğu belirtilen açıklamada, bu kişilerden toplanan imzalarla çifte vatandaşlık yasasının düzenlenmesi için "Meclise baskı uygulanacağı" kaydedildi.

Avusturya'da başta Türkler olmak üzere birçok yabancıyı yakından ilgilendiren çifte vatandaşlığa, istisnai durumlar dışında izin verilmiyor.

Genel itibarıyla yabancılarca dile getirilen bu talebin, Avusturyalılar tarafından da gündeme taşınması dikkati çekti.

Oluşum adına konuşan Martin Wallner, başka bir ülkenin vatandaşlığına geçilmesi durumunda, birçok açıdan avantajlara sahip Avusturya vatandaşlığını kaybetmek istemediklerini söyledi.