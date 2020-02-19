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Dünya

'Yurt dışından imamlar 2024 itibarıyla ülkeye gelemeyecek'

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yurt dışından imamların 2024 yılı itibarıyla ülkeye gelemeyeceğini söyledi.

AA19 Şubat 2020 Çarşamba22:04 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 22:04

Castaner, France Inter radyosunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yurt dışından imamlar 2024 yılı itibarıyla ülkeye gelemeyecek." ifadelerini kullanan Castaner, bu konuda Türkiye, Fas ve Cezayir'e bilgi verdiğini dile getirdi.

Castaner ayrıca, ramazanda ülkeye gelen imamların sayısının bu yıl itibarıyla azaltılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün ülkenin Mulhouse kentinde, yurt dışından gelen imamlar, ülkede görev yapan ve Türkçe dahil yabancı dil dersi veren öğretmen ve "ayrılıkçı İslamcılar" hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Türkiye, Cezayir ve Fas'tan Fransa'ya gelen imamların sayısının 300 olduğunu, bu uygulamadan vazgeçeceklerini kaydeden Macron, imamların da Fransa'da yetişmesi ve Fransızca bilmeleri gerektiğini ifade etmişti.

Macron, açıklamasında bu uygulamaya ne zaman son verileceğini belirtmemişti.

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