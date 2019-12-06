12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,768
  • 6,4028
  • 273.08
  • 108751
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yusuf İslam'ın medya danışmanı Cambridge Camisi'nde Müslüman oldu

Dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam'ın medya danışmalarından Pedro Carvalho, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Cambridge Merkez Camii'nde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Carvalho, açılış çalışmaları için bulunduğu camide namaz sonrası Türk imam Ali Tos'la sohbet etti.

Bu sırada Müslüman olabileceğini ancak bazı tereddütleri olduğunu dile getiren Carvalho, Tos'un şehadet getirmek için doğru zamanın "şimdi" olduğunu söylemesi üzerine kararını verdi.

Carvalho, "Peki o zaman bana bunun nasıl olacağını göster.' dediği İmam Tos'un yönlendirmesiyle kelime-i şehadet getirdi. Bu anı sevinçle karşılayan cami cemaati, Carvalho'ya sarılarak onu tebrik etti.

Sonrasında Yusuf İslam'ın da tebrik ettiği Carvalho'nun Müslüman olan nişanlısının ailesinin de kararı sevinçle karşıladığı belirtildi.

- "Bir yolculuktu"

Kucaklaşmalar dakikalarca sürerken Carvalho, kararına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslüman olmasına giden sürecin bir "yolculuk" olduğunu ifade etti.

Bunun "Yüce Allah için yapılması gereken bir şey olduğunu" hissettiğini belirten Carvalho, kalbini işaret ederek, "Sebebi gerçekten de bu, başka bir şey yok. Sebebi burada. Eğer yaşıyorsam, ruhumun bir parçasıyla söylenebilecek başka bir şey yok. Bir gün yaratıcımla görüşmek, buluşmak istiyorum. Bugün kendini daha mutlu hissediyorum." dedi.

- "Doğru an şu an"

İmam Ali Tos da aralarında geçen konuşmada Carvalho'nun kendisine Hıristiyan aleminin İslam'ı daha iyi tanıması, aradaki engellerin kalkması gerektiğini, Müslümanlarla çalıştıkça İslam'ı öğrendiğini söylediğini aktardı.

Carvalho'nun daha sonra 'Aslında Müslüman olmayı da düşünmüyor değilim. Doğru zamanı arıyorum' dediğini kaydeden Tos, "Ben de 'Doğru zamanı arıyorsan doğru zaman tam da şu an. Bir saniyesine bile garantimiz olmayan bir dünyada yaşıyoruz, dolayısıyla doğru zaman şu an' dedim." diye konuştu.

Tos, bu sözün ardından Carvalho'nun kendisine nasıl Müslüman olunacağını sorduğunu, böylece cami içerisine geçip şehadet getirdiğini söyledi.

- Yeni Müslümanlara Türkiye'de temel İslami bilgiler öğretiliyor

Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olanları ekim ayında Konya'ya götürdüklerini anlatan Tos, Türkiye'de bu kişilere temel İslami bilgiler, Kuran-ı Kerim ve İslam sanatı üzerine dersler verildiğini ifade etti. Türkiye ziyaretinde tarihi, kültürel ve turistik yerlerin de gezildiğini kaydeden Tos, bahar aylarında yeni bir kafilenin hazırlığını yaptıklarını vurguladı.

İnanılmaz olay: Plastik parçasına ´yürümeyi´ öğrettiler!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Kurum uyardı: 1 Ocak itibarıyla süreç başlayacak

Bakan Kurum uyardı: 1 Ocak itibarıyla süreç başlayacak

'Ceren'in katilinin açık cezaevine alınması soruşturuluyor'

'Ceren'in katilinin açık cezaevine alınması soruşturuluyor'

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına 21 ilde operasyon

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına 21 ilde operasyon

Van'da HDP'li 3 belediye başkanına terör gözaltısı

Van'da HDP'li 3 belediye başkanına terör gözaltısı

Yusuf İslam'ın medya danışmanı Cambridge Camisi'nde Müslüman oldu

Yusuf İslam'ın medya danışmanı Cambridge Camisi'nde Müslüman oldu

Görmezden gelmeyin! Kış günlerinde onlar için ne yapabiliriz?

Görmezden gelmeyin! Kış günlerinde onlar için ne yapabiliriz?

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde mesajlar ortaya çıktı

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde mesajlar ortaya çıktı

Ceren Özdemir'in doğum günü: Seni hiçbir zaman unutmayacağız

Ceren Özdemir'in doğum günü: Seni hiçbir zaman unutmayacağız
 

POPÜLER HABERLER

Ceren´i öldüren cani cinayetten sonra sokakta böyle gezmiş

Ceren´i öldüren cani cinayetten sonra sokakta böyle gezmiş

'Süper fareler' uzaya gönderdi!

'Süper fareler' uzaya gönderdi!

Göztepe stadının son hali

Göztepe stadının son hali

Başkan Erdoğan'ın açacağı Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi

Başkan Erdoğan'ın açacağı Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA