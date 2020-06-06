Yüz binlercesi hala kayıp! Wehrmacht askerlerinin toplu mezarı bulundu

star.com.tr 06 Haziran 2020 Cumartesi 17:44 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 17:44

II. Dünya Savaşı'ndan sonra bir milyondan fazla Alman askeri ve sivilin kaderi henüz bilinmiyor. Tarihçiler ve arşivcilerin henüz aydınlatamadığı durum devam ederken, son zamanlarda bulunan toplu mezarlar, kayıp hayatların ardındaki hikayelere biraz ışık tutabilir.

Rus basında çıkan haberlere göre, İkinci Dünya Savaşı sırasında Rusya içlerine kadar uzanan Nazi Almanyası silahlı kuvvetlerine (Wehrmacht) bağlı askerlerinin toplu bir mezarı Güney Osetya'da bulundu.

Bir ev inşatı için temel kazan işçiler, insan kalıntılarına rastladı ve hemen polisi aradı.

Keşfe ilişkin açıklamalarda bulunan 'Görev ve Onur' biriminin temsilcisi Murat Tsakhilov, 'Yaklaşık beş Wehrmacht askerinin kalıntılarını bulduk. Çalışmalarımız hala devam ediyor. Bu yüzden daha fazlasını da bulabiliriz.' dedi.

Tsakhilov, çalışma sırasında mermi gibi askeri malzemelerin yanı sıra, askerler ait tarak, düğme gibi kişisel eşyalarla da karşılaştıklarını söyledi.

Askerlerin künyelerinin, muhtemelen kim olduklarını bulmada kullanılabileceği belirtiliyor. Bulunan kalıntıların bir Alman askeri mezarlığına gönderilmesi beklenirken, üniformalar ve kişisel eşyalar Rus müzelerine aktarılacak.

Alman Kızıl Haç yetkililerine göre, II. Dünya Savaşı sonunda ortadan kaybolan yaklaşık 1,3 milyon asker ve sivil kayıp var. Araştırmacılar, bu kayıpların izini bulmak için, Alman ve Sovyet arşivlerini araştırıyor.

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