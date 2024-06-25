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Dünya

Yüzde 118 büyüme sağlandı! Türkiye Avrupa ülkeleri arasında birinci oldu

Türkiye, 2023'te Avrupa ülkeleri arasında dijital reklam yatırımları en fazla büyüyen ülke oldu. 29 ülke arasında 8'inci pazar olan Türkiye, yüzde 118'lik rekor büyüme oranıyla 2022'de olduğu gibi 2023'te de en fazla büyüyen ülke konumunda.

AA25 Haziran 2024 Salı 17:20 - Güncelleme:
Yüzde 118 büyüme sağlandı! Türkiye Avrupa ülkeleri arasında birinci oldu
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Dijital reklam ve pazarlama sektörünün endüstri birliği olan IAB Europe, Avrupa'daki dijital reklamcılık pazarının 2023 yılında yüzde 11,1 büyüyerek tüm zamanların en yüksek pazar değerine ulaştığını ortaya koyan 2023 AdEx Benchmark Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, dijital reklam yatırımlarının büyüklüğüne göre 29 ülke arasında 8'inci pazar olan Türkiye, yüzde 118'lik rekor büyüme oranıyla 2022'de olduğu gibi 2023'te de en fazla büyüyen ülke konumunda.

IAB Europe'dan yapılan açıklamaya göre, 18 yıldır yayımlanan AdEx Benchmark Raporu, 29 ülkedeki IAB ofisleri tarafından sağlanan ve IAB Europe tarafından derlenen verilerle hazırlanıyor ve Avrupa'daki reklam yatırımlarına ilişkin eksiksiz bir kılavuz niteliğini taşıyor.

Rapor bu yıl ilk kez, dijital reklamcılığın son üç yıldaki büyümesine katkıda bulunan dinamiklere ilişkin daha derin bir içgörü sunan üç aylık bazdaki verileri de içeriyor.

- DİJİTAL REKLAM PAZARI YÜZDE 11,1 BÜYÜDÜ

Rapora göre, dijital reklam pazarı 2023 yılında yüzde 11,1 büyüyerek 96,9 milyar avro ile tüm zamanların en yüksek pazar değerine ulaştı ve büyüme oranı açısından yüzde 7,3'lük yıllık büyümeye sahip olan ABD pazarını geride bıraktı.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu 13 pazarda çift haneli büyüme gerçekleşirken, Avrupa dijital reklam yatırımlarının yüzde 69'unu İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya oluşturdu.

AdEx Benchmark'a göre Türkiye'deki dijital reklam yatırımlarının büyüklüğü 2023 sonu itibarıyla 3 milyar 476 milyon avroya ulaştı. Türkiye, enflasyondan arındırılmış yüzde 50 büyüme oranıyla Avrupa ortalamasından 4,5 kat daha fazla büyüme kaydetti.

Görüntülü reklam yatırımları Avrupa genelinde yüzde 13 büyürken, yüzde 18 büyüyen sosyal medya yatırımlarının görüntülü reklamlar içindeki payı yüzde 48'e yükseldi. Bu pay Türkiye'de yüzde 59 olarak gerçekleşti.

Formatlara göre büyüme oranlarına bakıldığında, Türkiye yüzde 180 büyümeyle videoda, yüzde 215 büyümeyle ses reklamlarında ve yüzde 91 büyümeyle arama motoru reklamcılığında Avrupa'da ilk sırada, yüzde 131 büyümeyle görüntülü reklam kategorisinde 2'nci sırada yer aldı.

- "TÜRKİYE'DE DİJİTAL REKLAMCILIĞIN GÜÇLÜ VE İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE GELİŞTİĞİ ÇOK AÇIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş, reklam yatırımlarında geleneksel mecralardan dijital mecralara kayışın halen devam etmesi ve gelişen e-ticaret sektörü sayesinde Türkiye'de dijital reklamcılığın etkileyici bir büyüme kaydettiğini belirtti.

Ertaş, "Türkiye dijital reklamcılık pazarı Avrupa'da sürekli olarak ilk 10'da yer alıyor ve son iki yılda da en hızlı büyüme oranına sahip ülkeyiz. Enflasyondan arındırılmış yüzde 50'lik büyüme oranıyla Türkiye'de dijital reklamcılığın güçlü ve istikrarlı bir şekilde geliştiği çok açık." ifadelerini kullandı.

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