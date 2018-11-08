Yüzde 99,2'lik DNA testiyle öldü denilen Kazak iki ay sonra evine döndü

Kazakistan’ın küçük Tomarli kasabasında bulunan bir cesedin yapılan DNA testiyle yüzde 99,2 ihtimalle kayıp Aigali Supygaliev'e ait olduğu belirtildi. Ancak 'ölü' Supygaliev, cenaze töreninden iki ak sonra evine döndü.

Yerel basına konuşan Supygaliev'in yeğeni, "İki ay önce gömdüğümüz amcamın eve döndüğünü görünce gözlerimize inanamadık, kızım az kalsın kalp krizi geçiriyordu" diye konuştu.

Aigali Supygaliev'in sıklıkla ortadan kaybolduğunu belirten aile, kendisinden bir ay boyunca haber alamayınca polise başvurma kararı alıyor.

Aradan çok zaman geçmeden, Kazak polisi aynı bölgede tamamen yanmış bir ceset buluyor. Yapılan adli incelemeler ve DNA testi sonucunda cesedin yüzde 99,2 ihtimalle aranan Aigali Supygaliev'e ait olduğu belirtiliyor.

Hiçbir şeyden haberi olmayan Supygaliev, dört ay önce komşu köyde bir pazarcının kendisine iş teklif ettiğini ve kimseye haber vermeden gittiğini açıklıyor. Görevi bitince de, yani "cenazesinden" 2 ay sonra tekrar evine dönüyor.

Olay karşısında şaşkınlığını gizlemeyen aile, Supygaliev ölmemesine sevinse de, yaşadıkları şok ve hüzünden dolayı soruşturmayı yürüten polislere karşı öfkeli.

Ayrıca aile, cenaze töreni ve mezar taşına yaptıkları masraf için tazminat davası açmayı düşündüklerini açıkladı.

Adli tıp uzmanı: DNA testindeki 0,8'lik ihtimali de unutmamak lazım

Soruşturmayı yürüten polis ve yargıçlar olayla ilgili yorum yapmayı reddederken, DNA testini yapan adli tıp uzmanı, "Bana göre bulunan ceset yüzde 99.2 Supygaliev' aitti ama yüzde 0,8’lik ihmali de unutmamak lazım" diye konuştu.

Olan bitenler karşısında kasaba sakinlerinin aklında tek bir soru kaldı: Gömülen cesedin gerçek kimliği.

(Euronews)