İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2024 Salı / 5 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3487
  • EURO
    34,7339
  • ALTIN
    2408.32
  • BIST100
    10064
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yüzer dev sahadan ilk kez petrol üretmeye başladılar
Dünya

Yüzer dev sahadan ilk kez petrol üretmeye başladılar

Senegal'de Sangomar petrol sahasında ilk varil petrol üretimi başarıyla gerçekleşti.

AA11 Haziran 2024 Salı 17:14 - Güncelleme:
Yüzer dev sahadan ilk kez petrol üretmeye başladılar
ABONE OL

Avustralyalı Woodside şirketinden yapılan açıklamada, başkent Dakar'a 100 kilometre mesafede açıkta bulunan yüzer tesiste ilk ham petrol üretiminin başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

Derin sularda kurulan yüzer tesiste günlük 100 bin varil ham petrol üretilmesi hedefleniyor. Kıyıdan yaklaşık 100 kilometre açıkta bulunan tesisin 1,3 milyon varil depolama kapasitesine sahip olduğu biliniyor.

Woodside'ın yüzde 82 hisseye sahip olduğu projenin geri kalanı da Senegal devletine ait petrol şirketi Petrosen'e ait.

Petrosen'in, Sangomar'daki üretimden 30 yıl boyunca 1 milyar dolardan fazla gelir elde edeceği belirtiliyor.

Petrosen Genel Müdürü Thierno Ly, yerel basına yaptığı açıklamada, petrol üretimiyle "ülke ekonomisi ve sanayisinin yeni bir çağa girdiğini" söyledi.

İlk kez 2014'te keşfedilen Sangomar'daki sahada aynı zamanda doğal gaz rezervi de bulunuyor.

Öte yandan, Senegal ile Moritanya'nın ortaklaşa yürüttüğü "Greater Tortue Ahmeyim LNG" isimli sıvılaştırılmış doğal gaz projesinde de üretimin yıl sonundan önce başlaması bekleniyor.

Moritanyalı petrol ve gaz şirketi SHM, Petrosen, İngiliz enerji şirketi BP ve Amerikan Kosmos Energy'nin yer aldığı proje kapsamında yılda yaklaşık 2,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz üretilmesi hedefleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.