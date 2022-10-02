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Dünya

Yüzlerce aile evini terk etti: İran'ın saldırıları sürüyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) düzenlediği saldırılar devam ederken, yüzlerce aile evini terk ederek kaçmak zorunda kaldı.

IHA2 Ekim 2022 Pazar 17:56 - Güncelleme:
Yüzlerce aile evini terk etti: İran'ın saldırıları sürüyor
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İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, İran Kürdistan Demokrat Partisi (HDK-İ), İran Kürdistanı Devrimci Emekçiler Topluluğu (Komele) ve Kürdistan Özgürlük Partisi'ne (PAK) ait karargahları hedef alan saldırıları bir haftadır sürüyor. Erbil kentinin kuzeyindeki Soran bölgesine bağlı Sidekan'a saldırılar düzenleyen İran Devrim Muhafızları Ordusu, Verde köyünü bombaladı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

AİLELER KAÇIYOR

Köysancak ilçe Kaymakamı Tarık Haydari, 70'ten fazla balistik füzenin kullanıldığı saldırının ardından yaklaşık 700 ailenin köylerini terk ederek, Köysancak ilçesine sığındığını söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, "terör örgütlerinin" silahlarını atana kadar IKBY'de başlattıkları operasyonun devam edeceği vurgulandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Çarşamba günü İran Kürdistan Demokrat Partisi (HDK-İ), İran Kürdistanı Devrimci Emekçiler Topluluğu (Komele) ve Kürdistan Özgürlük Partisi'ne (PAK) ait karargahlara düzenlediği saldırılarda aralarında hamile bir kadın olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetmiş ve içlerinde çocukların da bulunduğu 58 kişi yaralanmıştı.

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