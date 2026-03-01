ABD ve İsrail'in, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere dört şehre hava saldırısı düzenlenmesinin ardından İran misilleme saldırıları başlattı ve İsrail, Ürdün, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Lübnan'ın yanı sıra, bölgedeki ABD üslerini de vurdu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "BAE Hava Kuvvetleri, İran saldırılarının başlangıcından bu yana fırlatılan 137 balistik füze ve 209 İHA'yı başarılı bir şekilde engelledi." ifadesi kullanıldı.

Hava savunma sistemlerinin "yüksek hazırlık seviyesinin ve çeşitli tehditlerle başa çıkma kabiliyetine" dikkat çekilen açıklamada, dün sabah saatlerinden bu yana İran'dan fırlatılan 137 balistik füzenin 132'sinin imha edildiği, 5'inin de denize düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, İran'dan gönderilen 209 İHA'dan 195'inin engellendiği, 14'ünün ise maddi hasara yol açtığı kaydedilerek, füze ve İHA'ların engellenmesi sırasında ülkenin çeşitli bölgelerine şarapnellerin düştüğü, sivil noktalara isabet ettiği ve küçük çaplı hasara yol açtığı ifade edildi.

İran saldırılarının en sert şekilde kınandığı açıklamada, saldırıların "tehlikeli bir tırmanış ve sivillerin güvenliğini tehdit eden, istikrarı baltalayan korkakça bir eylem olduğu" belirtildi.

Saldırıların, BAE'nin egemenliğini ve uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, BAE'nin saldırılara karşılık verme hakkını saklı tuttuğuna dikkati çekildi.

ÜRDÜN: ÜLKE GENELİNDE 73 CİSİM VE FÜZE PARÇASI DÜŞME OLAYI TESPİT EDİLDİ

Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma ve polis ekiplerinin dün sabahtan bu yana 73 olaya müdahale ettiği belirtildi.

Olayların Amman, Zarka, Madaba, Batı Balka, Ceaş, İrbid, Akabe ve Orta Badiye bölgelerinde meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, düşen cisim ve şarapnel parçalarının can kaybına yol açmadığı, yalnızca maddi hasara neden olduğu kaydedildi.

Müdürlük, halkı resmi makamların yayımladığı talimatlara uymaya ve herhangi bir şüpheli cismi bildirmek için acil çağrı numarasını aramaya çağırdı.

Şüpheli nesnelere hiçbir koşulda yaklaşılmaması gerektiği vurgulandı.

KATAR: SALDIRILARDA 65 BALİSTİK FÜZE VE 12 İHA DURDURULDU, 8 KİŞİ YARALANDI

Katar İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının düzenlediği ortak basın toplantısında, İran'dan düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Katar Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatıldığı belirtilen 65 balistik füze ve 12 İHA'yı etkisiz hale getirdiğini ve tehditlerin büyük bölümünün engellendiğini bildirdi.

Saldırıların yoğunluğu ve farklı yönlerden gerçekleşmesine rağmen hava savunma sistemlerinin yüksek etkinlik gösterdiğini belirten bakanlık, iki balistik füzenin ABD'ye ait El-Udeyd askeri üssüne isabet ettiğini, bir İHA'nın ise erken uyarı radarlarından birini hedef aldığını açıkladı.

Yetkililer, can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Savunma Bakanlığı, ayrıca vatandaşlar, ülkede yaşayan yabancılar ve ziyaretçilere çağrıda bulunarak, sakin olunması, güvenlik makamlarınca yayımlanan talimatlara uyulması ve asılsız bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı ise şarapnel düşmesine ilişkin 114 ihbar aldıklarını ve 1'i ağır 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ayrıca İçişleri Bakanlığından yetkililer, kamu düzeni ve kritik tesislerin korunmasına yönelik tedbirlerin sürdüğünü, vatandaşların yalnızca resmi makamların bilgilendirmelerini dikkate alması gerektiğini ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın saldırısını, Katar'ın ulusal egemenliğine açık bir ihlal, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne doğrudan saldırı olarak niteledi.

Açıklamada, saldırıların, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanış olduğu belirtildi.

Katar'ın diyalog çağrısı yapan ilk ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, Katar topraklarının birçok kez hedef alınmasının "iyi komşuluk" ilkeleriyle bağdaşmadığı ve hiçbir gerekçe veya mazeretin de kabul edilmeyeceğini kaydetti.

Bakanlık ayrıca, yeniden hedef alınmanın iki ülke ilişkilerinin üzerine kurulduğu anlayış temelini zedelediğini belirterek, saldırıyı güçlü şekilde kınadı.

KUVEYT, İRAN'DAN DÜZENLENEN SALDIRILARA KARŞI KOYDUKLARINI DUYURDU

Kuveyt Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Muhammed el-Ahmed Deniz Üssü'nü hedef alan insansız hava aracı saldırısının engellendiği vurgulandı.

Hava savunma sistemlerinin İHA'ya başarılı bir şekilde müdahale ettiği bildirilen açıklamada, Kuveyt Hava Kuvvetlerinin saldırılara karşı hazır ve ordunun diğer birimleriyle koordineli olduğu ifade edildi.

BAHREYN ULUSLARARASI HAVALİMANI'NA İHA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bahreyn Uluslararası Havalimanı'na İHA ile saldırı düzenlendi. Saldırıda maddi hasar meydana geldi ancak can kaybı yaşanmadı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yetkililerin, olay yerinin güvenliğini sağlamak için önlemler aldığı kaydedildi.

Bahreyn Uluslararası Havalimanı, ülkenin ikinci büyük kenti el-Muharrek'te bulunuyor.

DUBAİ'DEKİ CEBEL ALİ LİMANI'NDA YANGIN ÇIKTI

Dubai Hükümeti Medya Ofisi tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma operasyonları sırasında düşen enkazın limandaki bir rıhtımda yangına yol açtığı, olayda herhangi bir yaralanma bildirilmediği belirtildi.

Açıklamada, Dubai Sivil Savunma ekiplerinin yangına derhal müdahale ettiği ve söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

DUBAİ'DEKİ BURJ AL ARAB'IN DIŞ CEPHESİNDE YANGIN ÇIKTI

Dubai Hükümeti Medya Ofisi tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Dubai makamlarının bir İHA'yı etkisiz hale getirdiği, araçtan düşen parçaların otelin dış cephesinde küçük çaplı yangına yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldığı ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Olayın, ABD-İsrail saldırılarına karşılık olarak İran'ın BAE'deki ABD üslerini hedef alan saldırıları nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor.

KAZAKİSTAN, İRAN'IN SALDIRDIĞI ARAP ÜLKELERİNE DESTEK VERMEYE HAZIR OLDUĞUNU BİLDİRDİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Aybek Smadiyarov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev'in BAE, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt liderlerine özel mektuplar gönderdiğini belirtti.

Smadiyarov, mektupların bu zor dönemde ağır sınavdan geçen söz konusu ülkelerin halklarına içten destek ve dayanışma mesajları içerdiğini belirterek, "Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan için dost ve kardeş olan devletlerin egemenliğini ve güvenliğini zayıflatmaya yönelik tüm askeri eylemleri kararlılıkla kınadı." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'ın tüm karmaşık uluslararası sorunların ve silahlı çatışmaların yalnızca diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğunu kaydeden Smadiyarov, "Cumhurbaşkanı ayrıca kardeş Arap ülkelerine mümkün olan her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtmiştir ve bu ülkelerin üst düzey yöneticileriyle sürekli çalışma temaslarının devam etmesini temenni etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.