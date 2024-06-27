Yüzlerce İsrailli 'Gazze kasabı' Netanyahu'ya karşı sokaklara akın etti

Batı Kudüs'ün girişindeki Chords Asma Köprüsü'nün önünde toplanan binlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu'nun konutunun bulunduğu Gazze Caddesi'ne (Azza Street) yürüdü.



Göstericiler, Gazze Caddesi'ni trafiğe kapatarak Binyamin Netanyahu hükümetini eleştiren sloganlar attı.



Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesini talep eden göstericiler, "Suçlu Başbakan", "Esir takası anlaşması şimdi", "Tüm esirleri geri getirin", "Onu değiştirmek (Netanyahu) onları (esirleri) kurtarır" sloganlarının yazılı olduğu dövizler taşıdı.



İsrail bayrakları taşıyan binlerce gösterici, uzun süre boyunca düdük ve trampetler eşliğinde, polisin kurduğu barikatı aşmaya çalıştı.



Polis, burada göstericiler tarafından yakılan ateşe de müdahale ederek söndürdü.



Batı Kudüs'ün yanı sıra başkent Tel Aviv ve Kayserya gibi diğer kentlerde de protestolar düzenlendi.



- GÖSTERİCİLER TEL AVİV'DE İKİ OTOYOLU TRAFİĞE KAPATTI

Tel Aviv'de iki ayrı noktada gösteri düzenleyen İsrailliler, sahil şeridi boyunca uzanan Tel Aviv ile Hayfa arasındaki 2 numaralı otoyolu trafiğe kapattı.



Göstericiler ayrıca Tel Aviv'deki Ayalon Caddesi'ni de trafiğe kapatarak, gösterilerini sürdürdü.



- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.



İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.



Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 313'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 665 askerinin öldüğünü duyurdu.



Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.