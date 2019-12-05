Yüzlerce Pakistanlı kadın ve kız çocuğu Çin’e satıldı

Pakistan Federal Soruşturma Ajansı (FIA) tarafından hazırlanan belgeye göre, Pakistan’ın özellikle de yoksul bölgelerinden 629 kadın ve kız çocuğu 2018’de Çinli erkeklere satıldı ve bu kadınlar Çin’e götürüldü. Pakistanlı müfettişler, insan tacirlerince aileleri daha müreffeh bir yaşam ve para vaadi ile kandırılarak kızlarını Çinli erkeklerle ‘evlendirmelerinin’ kamuoyuna yansımasının ardından harekete geçmiş ve soruşturma başlatmıştı. Haber ajansı AP’nin yayınladığı liste, ‘evlilik’ adı altında Çinlilere satılan kadınların sayısına dair en somut rakamı içerse de araştırma durma noktasına geldi. Konuyu yakından takip eden kaynaklar, soruşturmanın yavaşlatılması talimatının üst makamlardan geldiğini zira İslamabad’ın soruşturmalarla Pekin’le ticari ilişkileri çıkmaza sürüklemek istemediğini dile getirdi. Soruşturma neticesinde açılan davalar ise birer birer düşürülmeye başladı. Faysalabad kentinde insan ticareti suçlamasıyla açılan davanın duruşmasında Çin vatandaşı 31 kişi Pakistan mahkemesince beraat ettirildi. Dava sürecinde polise ifade veren kadınlar daha sonra konuşmayı reddetti. Adının açıklanmasını istemeyen emniyet yetkilileri, kadınların ya tehdit edildiğini ya da ailelerinin ‘rüşvet’ ile susturulduğunu dile getirdi.