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Dünya

Yüzlerce yıl önceye ait! İngiltere'de bulundu

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde bir kazı alanında oldukça 'vahşi görünümlü' bir balık fosili bulundu.

AA29 Temmuz 2022 Cuma 12:24 - Güncelleme:
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BBC'de yer alan habere göre, Jurassic kazı alanında bulunan orkinos benzeri bir yırtıcı olan ve oldukça iyi korunmuş Pachycormus adlı türün fosili, iri dişleri ve gözleri ile bir saldırı başlatmak üzere olduğu izlenimi veriyor.

Tür, fosil avcıları Neville ve Sally Hollingworth tarafından bir sığır çiftliğinin yakınında bulundu. Fosilin bulunduğu bölgede 183 milyon yıl önce ılık tropikal okyanusun olduğu tahmin ediliyor.

Hollingworth çifti, son derece verimli fosil alanlarını belirleme konusundaki ünleriyle biliniyor.

Çift kısa süre önce de Cotswold Su Parkı yakınında mamut kalıntıları ortaya çıkarmıştı.

Ayrıca, çift yine ülkenin kuzeyindeki bir taş ocağında denizyıldızı, deniz kestanesi ve yılanyıldızları gibi binlerce fosilleşmiş derisidikenliyi keşfetmişti.

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