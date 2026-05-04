  • Yüzlerine vurulan gerçeği kaldıramadılar! Albanese, Yunanı ''Türkiye'' paranoyasına soktu
Türkiye imasında bulunarak Yunanistan'ın İsrail ile yakınlaşmasının “stratejik bir hata” olduğunu belirten BM Filistin Özel Raportörü Albanese, 'Siz (Yunanlar), İsrail'i dış düşmanlarınıza karşı size barış güvencesi versin diye seçtiniz sanıyorsunuz. Bence öyle değil. İsrail sizi seçti. Sizin korkularınızı ve güvensizlik hissinizi kendi çıkarı için kullanacak çünkü İsrail'in yaptığı bu' dedi. Gerçeklerin yüzlerine vurulmasını kaldıramayan Atina hükümeti, Albanese'yi Türk argümanlarını benimsemekle suçladı.

ABDULLAH POLAT4 Mayıs 2026 Pazartesi 12:24 - Güncelleme:
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, "Dünya uyuduğunda-Filistin'in hikayeleri, kelimeleri ve yaraları" başlıklı kitabının tanıtımı için Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen etkinlikte, Filistin'e ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Kendisinin Atina'daki bir günü aşan ziyaretinde Yunan halkının ilginç bakış açısına şahit olduğunu belirten Albanese, "Siz, İsrail'i dış düşmanlarınıza karşı size barış güvencesi versin diye seçtiniz sanıyorsunuz. Bence öyle değil. İsrail sizi seçti. Sizin korkularınızı ve güvensizlik hissinizi kendi çıkarı için kullanacak çünkü İsrail'in yaptığı bu." ifadelerini kullandı.

Albanese, İsrail'in, Filistin'i silahlarını ve casus yazılım programlarını deneyeceği bir laboratuvar olarak kullandığını ifade ederek, sonra bunları başka ülkelere sattığını söyledi.

Bunun etik açıdan da normal olmadığını vurgulayan Albanese, "İsrail ile Yunanistan arasında silah veya mal alımı gerçekleştirenler hesap verebilir olmalıdır. Bir yol bulun. Meclis soruşturmaları, araştırmacı gazetecilik gibi." diye konuştu.

Albanese, Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğramasına da değinerek, "Akdeniz sadece insanlar için bir mezarlık değil, insan hakları için de bir mezarlık oldu." yorumunu yaptı.

Filodaki aktivistlerin İsrail tarafından alıkonulmasının da hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Albanese, "Yunanistan'ın açık bir şekilde yaptığı gibi, İsrail'in bunu yapmasına izin vermek, Avrupa hukukunun, uluslararası hukukun ihlalidir." dedi.

"TÜRK ARGÜMANLARINI BENİMSİYOR"

Albanese'in açıklamaları Yunanistan'da siyasi düzeyde de karşılık buldu. Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiades, BM Raportörü'ne sert sözlerle cevap verdi.

Georgiades, Albanese'in açıklamalarını hedef alarak, "Gazze'deki soykırım için suçlayan hanımefendi, tüm Türk argümanlarını benimsiyor. Söyledikleri, Türklerin İsrail ile ittifakımızı baltalamak için dile getirdiği iddialarla örtüşüyor" ifadelerini kullandı.

