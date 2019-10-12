Yüzüncü Nobel Etiyopya'nın

Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Nobel Barış Ödülü’nü bu yıl kazanan isim açıklandı. Ödülün sahibi ülkesinin Eritre ile olan 20 yıllık savaşını bitiren Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed oldu. Nobel Komitesi Başkanı Beri Reiss-Andersen, ödülün Başbakan Abiy’i barış ve uzlaşma yönündeki çabalarına devam edebilmesi için güçlendirmesini umduğunu söyledi. Nobel tarihinin 100’üncü barış ödülünün sahibi olan Abiy Ahmed, 223 kişi ve 78 kurum arasından sıyrılarak bu ödüle layık görüldü.

SAVAŞI BİTİRDİ

Etiyopya ve Eritre, 20 yıl boyunca sınır problemleri nedeniyle birçok kişinin hayatını kaybettiği uzun bir savaşın içindeydi. İki ülke Temmuz 2018’deki yıllar süren düşmanlığı sona erdirerek ilişkilerini yeniden tesis ettiklerini açıklamıştı. Ahmed Ağustos ayında da Sudan’daki darbeciler ile göstericilerin sivil geçiş konusunda uzlaşması için arabuluculuk görevini üstelenmişti. 2019 Nobel Ödülleri’ni kazananlardan her biri 9 milyon İsveç kronu (831 bin 235 euro) ile ödüllendirilecek. Ödüller, Alfred Nobel’in ölüm tarihi olan 10 Aralık’ta İsveç ve Norveç’in başkentlerinde düzenlenecek törenlerle sahiplerine teslim edilecek.