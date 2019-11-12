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Yüzyılda 13 kez yaşanıyor

Güneş Sistemi’nin en küçük gezegeni Merkür, Güneş ile Dünya’nın arasından geçti.

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Geçiş sırasında Merkür’ün diski Güneş diskinin 1/194’ü gibi oldukça küçük bir orana sahip başka bir deyişle Merkür, 1 liranın 500 metre uzaklıktan görünüşü kadar küçük olarak gözüktü. Antalya’da bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, bir etkinlikle bu gök olayını halkla buluşturdu. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde tek teleskoptan gerçekleştirilen gözlem YouTube’dan canlı yayınlandı. Güneş’e en yakın gezegen Merkür, bir sonraki geçiş ise 13 Kasım 2032’de yaşanacak. 

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