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İsrail-Filistin barış planının kamuoyuna açıklanması birkaç ay ertelendi

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman, ABD Başkanı Trump’ın İsrail-Filistin barış planının kamuoyuna açıklanmasının birkaç ay ertelendiğini duyurdu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, pazar günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın “yüzyılın anlaşması” diye nitelendirdiği, İsrail-Filistin sorunun çözümüne ilişkin barış planının kamuoyuna açıklanmasının birkaç ay ertelendiğini duyurdu.
 
Erteleme açıklaması, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un ABD birliklerinin Suriye’den çekilmesi konusunda güvence vermek için İsrail’de bulunduğu sırada geldi.
 
İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yer alan haberde, üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin, İsrail’deki koalisyon hükûmetinin dağılması ve 9 Nisan’da erken seçimlere gitme kararı alınmasının, “barış planının kamuoyuna açıklanacağı zaman değerlendirilirken göz önünde bulundurduğumuz çok sayıda faktörden biri” dediği aktarıldı.
 
Haberde, barış planı üzerinde çalışan Beyaz Saray ekibinin son haftalarda, planın kamuoyuna açıklanması beklentisiyle daha fazla personel istihdam ettiği belirtildi.
 
Eylül 2018’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle New York’ta İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşen Donald Trump, damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in öncülüğünde hazırlanan barış planının 4 ay içinde açıklayacağını duyurmuştu.
 
Aynı görüşmede iki devletli çözümü desteklediğini belirten Trump, “Bence en çok işe yarayacak olan iki devletli çözüm, benim hissiyatım bu.” ifadelerini kullanmıştı.

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