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Dünya

Ruhani'den Trump'ın Orta Doğu planına tepki: Yüzyılın en alçak planı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' adıyla açıkladığı sözde Orta Doğu barış planını, 'yüzyılın en alçak planı' olarak nitelendirdi.

AA19 Şubat 2020 Çarşamba14:08 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 14:09

Ruhani, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Bu aptalca girişimler, yetti. Yüzyılın en alçak planı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri de, aynı sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "yüzyılın en büyük utancı" şeklinde tanımladığı planın, Filistin halkının ve Müslümanların bilinciyle başarısızlıkla sonuçlanacağını kaydetti.

- ABD'NİN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

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