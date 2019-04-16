Yüzyılın ihaneti Filistin’i yok edecek
ABD’nin ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak adlandırdığı Filistin-İsrail sözde barışı özde ihanet planında iki devletli çözümün yer almadığı ortaya çıktı. Amerikan basını, ekonomik iyileştirilmeler karşılığında Filistin’e özerklik verilerek İsrail işgalinin meşrulaştırılacağını yazdı.
Donald Trump yönetiminin ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak nitelendirdiği, Filistin’e dayatılan sözde barış mutabakatının detayları belli olmaya başladı. Sözde barış projesi kapsamında daha önce Ürdün’e 45 milyar dolar karşılığı 1 milyon Filistinliyi ülkesine almayı öneren ABD’nin ihanet planında bağımsız bir Filistin devleti olmadığı ortaya çıktı. Plana göre, Gazze’deki ablukanın kaldırılması ve Filistinlilere yeni ekonomik fırsatlar yaratılması karşılığında Filistin’e özerklik verilerek terör devleti İsrail’in işgaline meşruluk kazandırılacak.
HER ŞEY İSRAİL İÇİN
Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Trump’ın Filistin’e dayattığı sözde barış planının, Filistinlilerin gündelik hayatına birtakım iyileştirmeler getirmekle birlikte bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını önermediğini yazdı. ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak adlandırılan proje hakkında bilgi sahibi ABD’li ve Arap yetkililer, gazeteye verdiği demeçte, planın daha çok Filistinlilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesine ve din, inanç ve ibadet özgürlüğü ile hukuki eşitlik gibi temel hak ve özgürlükler konusunda bazı güvenceler getirilmesine odaklandığını söyledi. Arap yetkililer, ihanet anlaşmasını hazırlayan ABD Başkanı’nın damadı ve danışmanı Jared Kushner’in sözde barış planıyla İsrail’in işgali ettiği topraklardaki egemenliğinin korunmasının hedeflendiğini kaydetti.
ÖZERKLİK ÖNERECEK
Arap yetkililer, Kushner ve diğer ABD’li yetkililerle konuşmalarında ABD tarafının barış ve ekonomik kalkınma için Arapların İsrail’i tanımasını ve Filistin’in ‘bağımsızlığı’ yerine ‘özerkliğini’ öngören bir statükonun varlığının kabul edilmesini şart olarak öne sürdüğünü belirtti. Bir beyaz saray yetkilisiyse, plana ilişkin yaptığı açıklamada, “Geçmişteki çözüm önerilerinin işe yaramadığını gördük. Bizim planımız adil ve gerçekçi öneriler barındırıyor” ifadelerini kullandı.
Avrupa’ya sözde barışı ret çağrısı
Avrupalı eski devlet başkanı, başbakan ve bakanlardan oluşan bir grup, yayımladıkları mektupla Avrupa Birliği’ni ABD’nin açıklamaya hazırlandığı Filistin’e dayatılan sözde barış planını reddetmeye çağırdı. İngiliz The Guardian gazetesinde ortak mektup yayımlayan 37 eski devlet başkanı, başbakan ve bakan, Donald Trump yönetiminin Filistin konusundaki tek yanlı politikasını kınadı. Mektupta Avrupa’nın İsrail’in yanı sıra var olacak bir Filistin devleti yaratmayan ve Kudüs’ü ortak başkent yapmayan her planı reddetmesi gerektiği vurgulandı. “Avrupa’nın, AB’nin İsrail - Filistin çatışmasına çözüme dönük olarak üzerinde anlaşılmış parametrelerini yansıtan uluslararası hukukun temel ilkelerine saygı gösteren bir planı teşvik etmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadesi kullanılan mektupta, bölgede kalıcı barış için 1967 sınırlarına uygun bir Filistin devletinin kurulması gerektiği aktarıldı.
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