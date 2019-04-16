Yüzyılın ihaneti Filistin’i yok edecek

Donald Trump yönetiminin ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak nitelendirdiği, Filistin’e dayatılan sözde barış mutabakatının detayları belli olmaya başladı. Sözde barış projesi kapsamında daha önce Ürdün’e 45 milyar dolar karşılığı 1 milyon Filistinliyi ülkesine almayı öneren ABD’nin ihanet planında bağımsız bir Filistin devleti olmadığı ortaya çıktı. Plana göre, Gazze’deki ablukanın kaldırılması ve Filistinlilere yeni ekonomik fırsatlar yaratılması karşılığında Filistin’e özerklik verilerek terör devleti İsrail’in işgaline meşruluk kazandırılacak.

HER ŞEY İSRAİL İÇİN

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Trump’ın Filistin’e dayattığı sözde barış planının, Filistinlilerin gündelik hayatına birtakım iyileştirmeler getirmekle birlikte bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını önermediğini yazdı. ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak adlandırılan proje hakkında bilgi sahibi ABD’li ve Arap yetkililer, gazeteye verdiği demeçte, planın daha çok Filistinlilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesine ve din, inanç ve ibadet özgürlüğü ile hukuki eşitlik gibi temel hak ve özgürlükler konusunda bazı güvenceler getirilmesine odaklandığını söyledi. Arap yetkililer, ihanet anlaşmasını hazırlayan ABD Başkanı’nın damadı ve danışmanı Jared Kushner’in sözde barış planıyla İsrail’in işgali ettiği topraklardaki egemenliğinin korunmasının hedeflendiğini kaydetti.

ÖZERKLİK ÖNERECEK

Arap yetkililer, Kushner ve diğer ABD’li yetkililerle konuşmalarında ABD tarafının barış ve ekonomik kalkınma için Arapların İsrail’i tanımasını ve Filistin’in ‘bağımsızlığı’ yerine ‘özerkliğini’ öngören bir statükonun varlığının kabul edilmesini şart olarak öne sürdüğünü belirtti. Bir beyaz saray yetkilisiyse, plana ilişkin yaptığı açıklamada, “Geçmişteki çözüm önerilerinin işe yaramadığını gördük. Bizim planımız adil ve gerçekçi öneriler barındırıyor” ifadelerini kullandı.